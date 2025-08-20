"Това е като да играеш в Манчестър Юнайтед": Бивша звезда на ЦСКА си спомни за неуспешния си престой на "Армията"

Трансферът на Вив Соломон-Отабор от английския Бирмигам в ЦСКА изненадал всички на Острова. Англичанинът с нигерийски произход прекара 6 месеца на "Армията", които няма да бъдат запомнени с нищо хубаво както от феновете, така и от самия него. Соломон се отчете с един гол и две асистенции в 20-е си мача с червената фланелка, преди да напусне клуба заради расистки обиди.

Соломон-Отабор разказа за неуспешния си престой в ЦСКА

Сега бившето крило на "армейците" говори за престоя си в ЦСКА в интервю пред "TDL Podcast". Той разкри как всъщност се е стигнало до трансфера му в българския клуб и как е преминал престоя му, правейки интересно сравнение с Манчестър Юнайтед. Соломон-Отабор разказа още за работата под ръководството на Люпко Петрович, както и за проблема с расизма, довел до раздялара му с "червените".

В Бирмингам останали в шок от решението на Соломон-Отабор

"ЦСКА ме преследваше силно. Президентът летя до Лондон, за да ме види. Срещна се с мен, майка ми и баща ми. Каза: "Не се притеснявай, ще се грижим за теб", но очевидно бях леко скептичен към Източна Европа. Лига Европа, други африкански играчи, чужденци, бразилци, португалци… Започнах да правя проучване", започна Соломон-Отабор. "Доста хора отиват в чужбина, видях как е за тях, може би щеше да проработи и за мен. Казах си, че ще опитам нещо ново. Отидох до Бирмингам за предсезонна подготовка, исках да видя дали нещо ще се промени. Казаха ми: "Остани, остани, ще играеш", но бях като "Не, може би имам нужда да изляза от зоната си на комфорт, да изследвам нещо ново. Всички бяха объркани. От ЦСКА поискаха медицинските ми неща от Бирмингам и физиотерапевтите ме питаха: "Наистина ли ще отидеш?". Бяха шокирани от локацията."

"Когато отидох, беше лудост от самото начало. Не осъзнавах колко е голямо, никой не беше правил това - млад играч да отиде от Бирмингам, клуб от Чемпиъншип, в ЦСКА София. Никой не го беше правил досега. Това е като да играеш в Манчестър Юнайтед. Приемат го много на сериозно. Първият треньор, който имах, е носител на Шампионска лига с Цървена звезда (б.р. - Люпко Петрович), много, много, много добър треньор, но беше на около 75 години. Има огромен опит, просто го слушаш, не можеш да му отговаряш", продължи крилото. "Беше уникално преживяване. Да работиш с треньор, който не говори английски, някой трябваше да превежда, всичко това беше ново за мен. Стояхме в хотела преди мачовете, никога не си бяхме вкъщи. Бях много добре посрещнат. През първите шест месеца се наслаждавах наистина много, но през декември започнаха да стават расистките работи."

