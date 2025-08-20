Лавров видя "чувство за хумор" в суитшърта "СССР", с който се появи в Аляска (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров не видя нищо нередно в суитшърта с надпис "СССР", който бе облякъл при пристигането си в Анкъридж. Там, в американския щат Аляска, на 15 август се проведе срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, а Лавров обра погледите (и критиките) преди началото на разговорите. Фирмата производител от Челябинск дни по-късно се похвали, че дрехата е предизвикала фурор в Русия: Бум на поръчки на суичър "СССР" като на Лавров, пускат го и на латиница.

Лавров: "Това не е империализъм"

"На мен ми изглежда, че тук не става въпрос за никакъв империализъм, нито за опити да се възроди империалистическото мислене, както някои на запад твърдят. Тази история трябва да бъде съхранявана с чувство на лека ирония", гласи прочитът на Лавров, даден в телевизионно интервю, публикувано и на онлайн страницата на руското МВнР.

🤡 Lavrov — on his “fashion moment” in Alaska wearing a sweater with “USSR”



"There’s no imperialism here, no attempt to revive an imperial mindset," explained Putin’s foreign minister.



"It’s about history — and history must be preserved. Including, if I may, with a light sense… pic.twitter.com/MgNnvVozZw — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2025

Критики

Един от рускоезичните канали в Teleram - "Тени Руси", отбеляза следното за облеклото на Лавров в Аляска:

"Руският министър облече блуза с надпис "СССР", защото блуза с надпис "РФ" (Руска федерация) няма да означава нищо. Това е публично отричане на РФ като държава. Това означава, че РФ е едно нищо, празнота без марка и смисъл, толкова грозна, че е по-добре да се прикрие с нещо старо. И не аз го твърдя, а самият министър на РФ с блузата си на несъществуваща държава".

Lavrov flew to Alaska wearing a USSR T-shirt



Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the inscription "USSR" made by the Chelyabinsk company SelSovet.



Lavrov told journalists that he had already been to Alaska. When asked if he felt… pic.twitter.com/YaN6rzw8D3 — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 15, 2025

Още: Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)