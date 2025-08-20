Войната в Украйна:

20 август 2025, 10:41 часа
Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой

Министърът на външните работи и търговията на Северна Македония Тимчо Муцунски, който е един от най-активните правителствени говорители срещу България, се оказа от български произход. Официални документи, съхранявани във Военноисторическия музей във Велико Търново (Дирекция "Държавен военноисторически архив"), показват, че неговият дядо - Ефтим Муцунов, е бил български войник в Щаба на 14-и дивизионен артилерийски полк в Скопие в периода 1942-1944, по време на Втората световна война.

Документът се съхранява в Дирекция "Държавен военноисторически архив" (ДВИА) - Велико Търново

Четиринадесети артилерийски полк е формиран в София през 1915 г. и взема участие в Първата световна война, след което е разформирован. По време на Втората световна война повторно е формиран в София - на 29 юни 1941 г. Влиза в състава на 14-а пехотна вардарска дивизия и се установява на гарнизон в Скопие. На 8 септември 1944 г. започва изтеглянето си за България, като се сражава с отстъпващите германски части. Дни по-късно е разформирован в Кюстендил.

Смяна на фамилията през поколенията

Ефтим Муцунов е роден в Берово. Именно там през 1962 г. се ражда бащата на настоящия външен министър на Северна Македония – Звонко. Самият Тимчо Муцунски също е роден в Берово - на 29 юли 1989 г.

Като част от кампанията по утвърждаване на новосформираната след 1945 г. македонска нация в пределите на комунистическа Югославия, фамилното име на Звонко Муцунов е променено на Муцунски. Чрез този акт, познат като "слагане на ски", се цели прекъсване на връзката между новите поколения и техните български корени, както и окончателно заличаване на българската идентичност в Югославия.

Кой е Звонко Муцунов - бащата на Тимчо Муцунски?

Звонко Муцунски получава бакалавърска степен по право в Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие. Там взема и магистърска степен в областта на бизнес правото, според Световната биографична енциклопедия. В момента е докторант в същия университет с дисертация на тема "Отношенията между Европейския съюз и Съединените щати".

Представен е като дипломат от кариерата, но голяма част от биографията му се губи. В професионалните среди това е знак за обвързаност с репресивния апарат на службите за сигурност в Югославия.

Започва професионалната си кариера в югославската дипломатическа служба, като първата му длъжност е трети секретар в Постоянното представителство на Югославия към Организацията на обединените нации (ООН). След обявяването на независимостта на Македония през 1991 г., започва работа в Министерството на външните работи, където оглавява аналитичния отдел.

Скоро след това му е възложена задачата да открие Генералното консулство на Македония в Ню Йорк - там работи като временно изпълняващ длъжността генерален консул от 1995 до 2000 г. През 2000 г. се завръща в Македония и е назначен за шеф на кабинета на тогавашния министър на външните работи Срджан Керим. Заемал е тази длъжност още при министрите Илинка Митрева и Слободан Касуле.

От 2002 до 2006 г. Муцунски е бил временно управляващ в посолството на Република Македония в Отава, Канада.

През 2006 г. е назначен за председател на Правителствената комисия за отношенията с религиозните общности и групи. Звонко Муцунски ръководи екипа, изготвил нов Закон за религиозните общности и групи в югозападната ни съседка, който получава положителна оценка от Венецианската комисия на Съвета на Европа, както и от Държавния департамент на САЩ.

В периода 2009-2013 г. той е генерален консул в Ню Йорк, а през 2016 г. е повишен до посланик на Македония в Турция. В момента този пост заема Йован Манасиевски.

Снимка: Август 2017 г. - тогавашният турски външен министър Мевлют Чавушоглу приема тогавашния посланик на Македония Звонко Муцунски. Източник: mfa.gov.tr.

Тимчо Муцунски - министърът с български корени, който атакува България

През 1989 г. в Берово се ражда синът на Звонко – Тимчо, който вече носи фамилията на баща си – Муцунски. Тимчо върви по стъпките на Звонко (също завършва право в университета в Скопие) и бързо го задминава. Само на 25 г. той е назначен за зам.-министър на информационното общество и публичната администрация (2015-2017 г.) в правителството на осъдения за корупция и санкциониран от САЩ премиер Никола Груевски. Заема същия пост и при Емил Димитриев.

Тимчо Муцунски е бил депутат и кмет на район в Скопие от листата на управляващата в момента партия ВМРО-ДПМНЕ (2020-2021 г.). А през 2019 г. той защити докторската си дисертация в Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие.

Назначен е за министър на външните работи в кабинета на министър-председателя Християн Мицкоски през 2024 г., като чрез постоянни провокации успешно блокира преговорите на страната за членство в Европейския съюз. Обществена тайна сред служителите на външно министерство е, че важните решения там се взимат не от министъра Тимчо, а от неговия баща Звонко Муцунски. Очевидно, зависимостите на Звонко от югославските служби за сигурност не му позволяват да получи достъп до класифицирана информация на НАТО и съответно сам да заема поста на топ дипломат в Скопие.

Снимка: X.com/Timco Mucunski

Сред по-ярките позиции на Тимчо Муцунски са, че Протоколът от 2022 г. с България е "един от най-вредните документи в нашата история", който подкопава пътя на Северна Македония към интеграция в ЕС. Наред с друго, Протоколът задължава Северна Македония да внесе поправка в Конституцията си, с която да признае българите за държавотворен народ и да им даде колективни права, сходни на останалите признати общности – албанци, турци, сърби, власи, роми и бошняци. Освен това Скопие трябва публично да осъди репресиите, извършени от югославските комунистически служби срещу етническите българи, да се извини и да осигури достъп до архивите на тези служби. Това означава, че страната трябва да разкрие и професионалното минало на бащата на външния министър - Звонко.

Заедно с премиера Християн Мицкоски, Тимчо Муцунски беше острието на Скопие срещу България в скандала около добавянето на "македонски език и идентичност" в Годишния доклад за напредъка на РСМ, приет от Европейския парламент. В крайна сметка всички референции към "македонски език и идентичност" отпаднаха от документа.

"България е влязла в много опасен наратив, който не отговаря на стратегическите интереси на ЕС и НАТО, но „отговаря на интересите на трети страни, които искат нестабилност в региона”, атакува Муцунски. "Ако искането за утвърждаването на нашата идентичност и език го приемат за реч на омраза, значи проблемът е по-голям, отколкото мислим".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Република Северна Македония Северна Македония Тимчо Муцунски
