Как да пестите гориво с ръчни скорости

Механичната скоростна кутия продължава да губи популярност спрямо автоматика, но все още е широко разпространена, особено на пазара на автомобили втора употреба. Много шофьори я избират заради усещането за контрол над автомобила. Не всеки обаче знае как да шофира правилно, за да не харчи повече бензин или дизел от необходимото.

Според експерти има няколко неща, с които човекът зад волана трябва да се съобразява, за да постигне икономично шофиране на автомобил с механични скорости. Едно от най-важните е работата на двигателя да бъде стабилна, като стрелката на оборотомера се поддържа в рамките на 2000-3000 оборота.

Превключването на по-висока предавка при 2500 об/мин за бензинов двигател и около 2000 об/мин за дизелов двигател е оптимално. Ако го направите по-рано, настъпва детонация, а ако го стоите по-късно, разходът на гориво се увеличава.

Много шофьори правят грешката да се опитват да шофират на висока предавка на всяка цена. В града не е необичайно да видите някой да се движи с 50 км/ч на пета предавка. В този режим двигателят работи в напрежение и когато натиснете газта, разходът скача.

Другата крайност е да държите ниска предавка твърде дълго. Опитът да шофирате със скорост до 40 км/ч убива икономичността и износва агрегатите.

Автомобилен инструктор с 20-годишен опит, добавя още един съвет - спиране с двигателя. Според него съвременните инжекционни системи спират подаването на гориво при изпускане на газ. В този момент разходът е нулев и колата се забавя плавно. Ако държите на неутрална предавка, двигателят работи на празен ход и изгаря гориво напразно.

Правилното управление на механична скоростна кутия не е преследване на високи или ниски обороти. Това е способността да се поддържа баланс. Ако се придържате към тези принципи, спестяванията стават забележими дори при ежедневни пътувания из града.

 

