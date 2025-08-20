Войната в Украйна:

Как да не платите повече при покупка на нова кола

20 август 2025, 13:10 часа 364 прочитания 0 коментара
Купуването на нова кола е радостно, но рисковано събитие. Много търговци умело „внушават“ предимства, криейки реалните условия. За да не плащате повече, е важно да знаете как работят отстъпките, замяната на автомобил и конфигурациите.

Кога е най-подходящото време

Търговците, както всички продавачи, зависят от плановете. Най-големите отстъпки обикновено са в края на тримесечието - март, юни, септември, декември - когато трябва да се приключат отчетите. През тези месеци можете да спестите от 5% до 15% от цената на автомобила. Изгодно е да купувате и в „мъртвите“ сезони: януари (след Нова година) и август (преди началото на учебната година), когато търсенето пада.

Отстъпките през декември зависят от редица фактори и текущото състояние на автомобилния пазар. От една страна, дилърите трябва да изпълнят годишния си план и да освободят складове за автомобили от новата моделна година. От друга страна, търсенето в края на годината е традиционно високо - някои получават голям бонус и искат да си направят новогодишен подарък, докато други бързат да си купят кола преди увеличението на цените през януари.

Как работи замяната на стар автомобил

Замяната на стар автомобил е удобен начин да се отървете от него, но рядко е най-печелившият. Дилърите често завишават цената на нов автомобил, за да компенсират „отстъпката“ от вашия. Например, ако старият ви модел е оценен на 15 000 лева, а новият струва – 60 000 лв, те ще ви го изкупят за 10 000 лв, тоест с толкова ще намалите цената на новия. Това звучи изгодно, но всъщност по-добре е сами да продадете старата кола и да инвестирате разликата в покупката на новата.

Ниви на оборудване - как да не плащате за ненужни неща

Производителите умело оборудват автомобилите: за да получите желания двигател или скоростна кутия, трябва да вземете „пакет“ с опции, които може да не използвате. Често разликата между средното и най-високото ниво на оборудване достига сериозни суми, затова при покупка трябва да прецените внимателно кои от допълнителните опции ще използвате.

В случая обаче трябва да сте наясно, че ако на по-късен етап решите да добавяте опции и оборудване, трябва задължително да го направите в сертифициан център или при дилър на марката, защото в противен случай ще загубите гаранцията.

Трикове на търговците – какво се крие в автосалона

Продавачите често играят на емоциите: „Този цвят свършва“, „Отстъпката е само днес“, „Колата вече е резервирана“. Всъщност, ако не се поддадете на натиск, можете да се пазарите за допълнителни бонуси - зимни гуми, стелки и поне една безплатна поддръжка.

Също така, не бързайте да кандидатствате за кредит в автосалона - банките често предлагат по-изгодни лихви. По-добре е да получите предварително изчисление от вашата банка и да сравните.

Основното правило - елате в автосалона подготвени. Проучете актуалните цени, промоциите, сравнете оферти от различни дилъри. Колкото повече знаете, толкова по-малки са шансовете да попаднете в „капан“ и да надплатите за нещо, което е можело да бъде по-евтино.

Велизар Георгиев
