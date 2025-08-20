Незаконно сметище колкото 6.5 национални стадиона расте край парк Изток

Огромно незаконно сметище расте край парк Изток. За това алармира в профила си във Facebook общинският съветник и лидер на "Спаси София" Борис Бонев. "Представете си територия, колкото почти два парка на НДК, 6.5 национални стадиона, 10 градини пред Народния театър", написа той. И добавя, че размерът на незаконното сметище за строителни отпадъци е 260 000 кв. м.

Пред очите на всички

"То расте пред очите на всички институции в Източния парк. Всичко това се случва само за една година! И явно няма сила на света, която да го спре", пише в публикацията си Бонев.

По думите му общината и държавата си прехвърлят отговорността, а дотогава на метри от блоковете на "Младост" има опасност от екологична катастрофа, унищожава се Източния парк, а строителните фирми си спестяват десетки милиони, които иначе трябва да платят за легално депониране на тази отпадъци. "Но цените на имотите хвърчат в небесата", възмутен е общинският съветник.

Той се обръща към вътрешния министър Даниел Митов, СДВР, Столична Полиция, Министерство на околната среда и водите. "Някой? Нещо? Васил Терзиев се опита многократно да сигнализира за проблема, но не среща съдействие от полицията. Ако е така, не трябва да има оправдания - да нареди на Общинска полиция да пази там. Има тези правомощия", чуди се Бонев.