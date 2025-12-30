Латвия вдигна ограда по границата си с Русия и продължава да я укрепва

Латвия завърши изграждането на 280-километрова ограда на границата си с Русия. Това обяви латвийската държавна компания Valsts Nekustamie īpašumi (VNĪ), отговорна за изпълнението на проекта.

Още: Орбан накара Латвия директно да даде милиони евро на Украйна за дронове

Министърът на вътрешните работи на Латвия Рихардс Козловскис подчерта, че границата продължава да бъде оборудвана с модерно технологично оборудване, а целта на властите е да създадат най-модерната гранична система на източната граница на Европейския съюз.

Според прессъобщение на VNĪ, работата по развитието на граничната инфраструктура продължава - изграждат се патрулни пътища, а през пролетта на 2026 г. се планира да започне изграждането на понтонни настилки в най-блатистите райони, включително в района на езерото Пител.

Преди това, през юли 2024 г., подобни огради бяха построени на латвийско-беларуската граница, като те заемат приблизително 145 километра.

Още: Балтийските държави обсъждат демонтирането на жm линията с Русия и Беларус

Заглавна снимка: Архив