13 март 2026, 21:04 часа
Иранският престолонаследник проведе със Зеленски среща на четири очи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с престолонаследника на Иран в изгнание Реза Пахлави. Срещата се проведе в посолството на Украйна в Париж, където днес Зеленски бе на посещение. Първоначално срещата е протекла заедно с делегации от двете страни, но впоследствие Пахлави е поискал среща на четири очи с украинския държавен глава, съобщи "Суспилне".

На сайта на украинското президентство се посочва, че Зеленски е заявил пред престолонаследника, че Украйна се стреми да види свободен и демократичен Иран, който няма да си сътрудничи с Русия.

Впоследствие Зеленски съобщи, че по време на тази среща са били обсъдени подробно ситуацията в Иран и региона, както и американско-израелската война срещу режима в Иран.

Реза Пахлави е осъдил сътрудничеството на иранския режим с Русия и е потвърдил признаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници. 

Елена Страхилова Отговорен редактор
