Фицо публикува остро писмо до Зеленски и призова партиите в парламента на Словакия да го подпишат

Словашкият премиер Роберт Фицо призова лидерите на парламентарните партии да подпишат писмото му до украинския президент Володимир Зеленски, в което го моли да възобнови транзита на руски петрол през Украйна по тръбопровода "Дружба". Самото писмо бе публикувано от министър-председателя в социалните мрежи в петък. Ситуацията около "Дружба" подпали истинска война между Унгария и Словакия, от една страна, и Киев, от друга.

Руски удар по инфраструктурата на нефтопровода в западната украинска област Лвов в края на януари прекъсна потоците от руски петрол, които двете държави от ЕС все още получават въпреки санкциите. Братислава и Будапеща обаче обвиняват Украйна, че нарочно бави ремонта, обърнаха се към Европейската комисия за съдействие и започнаха кампания на натиск срещу Зеленски със спиране на дизела на украинската страна. Словакия прекрати и договора си за доставка на електроенергия за спешни нужди на Украйна, считано от март 2026 г.

Унгарският премиер Виктор Орбан и Фицо използват ситуацията с "Дружба" и за блокиране на заема на ЕС за Киев на стойност 90 милиарда евро.

Предложението на Фицо към Зеленски

В случай на повреда на нефтопровода „Дружба“, Фицо помоли Зеленски да позволи на инспекционна група от Европейската комисия и засегнатите страни да оцени степента на щетите, като същевременно го призова да приеме предложението на ЕК да финансира необходимите ремонти, както и предложението на Словакия да предостави своите ремонтни капацитети.

„Председатели на съответните политически партии, добавете подписите си към това писмо до украинския президент и нека заедно да защитим енергийната сигурност на Словакия като фундаментален национален интерес, по който не може да има спор в Словакия“, заяви Фицо, който е лидер на партия SMER.

В писмото Фицо припомня помощта на Братислава за народа на Украйна и отбелязва, че правителството му подкрепя усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Въпреки това "едностранните решения" на украинския президент да спре транзита на газ и да преустанови доставките на петрол причиняват икономически щети на Словакия, заяви Фицо, цитиран от словашката информационна агенция TASR.

„В съответствие с приложимите решения на ЕС и изключенията от санкциите срещу Руската федерация Словакия има право да продължи да получава петрол от руски произход“, подчертава Роберт Фицо, който заедно с Орбан е сред най-близките до Кремъл евролидери.

Премиерът на Словакия вече обяви, че писмото ще бъде подписано от представители на коалиционните партии. Малко вероятно е опозиционните формации да последват този пример, като някои от техните представители вече предварително отхвърлиха призива.

