Зеленски отговори на Тръмп за това, че нямал нужда от украинските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски коментира изявлението на стопанина на Белия дом Доналд Тръмп по-рано днес, че САЩ не се нуждаят от помощта на Украйна в борбата срещу иранските дронове "Шахед".

"Реториката си е реторика, основното е да знаем какво правим", каза Зеленски в отговор на въпрос как ще коментира изявлението на Тръмп, че отхвърля предложението на Киев да помогне на САЩ да се защитят от иранските атаки с дронове. Това стана на пресконференцията, която даде Зеленски след срещата си с президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, предаде "Укринформ".

Зеленски обаче не пропусна да благодари отново на САЩ за възможността да бъде закупено американско оръжие. "Благодарни сме на американците за това, че още имаме възможността да купуваме по програмата PURL. А това, което купуваме, включва ракети HIMARS и Patriot", каза той.

Припомняме, че макар Тръмп да смята, че САЩ разполагат с най-добрите дронове в света, най-голямата петролна компания в света, Saudi Aramco, избра да преговаря именно с украински производители за закупуване на дронове-прехващачи за защита на нефтените находища от иранските атаки.

