10 дни по-късно: Ударен от взрив руски газов танкер се носи безконтролно край Италия (ВИДЕО)

Газовият танкер "Арктик Метагаз", който е част от руския сенчест флот и преди 10 дни беше поразен от експлозия, се носи по течението в Средиземно море край италианския остров Лампедуза. Това съобщиха италианската държавна телевизия RAI и изданието Wired Italia. Според RAI, танкерът в момента е на около 26 мили от остров Линоза и се носи на север.

Приблизително 900 тона дизелово гориво и 60 000 тона втечнен природен газ все още са на кораба. Русия заяви, че газът е бил зареден в Мурманск и е бил на път за Египет.

Първоначалният взрив и последващи след това са станали рано сутринта на 4 март, когато "Арктик Метагаз" е бил в международни води близо до Малта. 30-членният екипаж е евакуиран и откаран в болница в Бенгази, Либия, двама моряци са получили тежки изгаряния. Според руското външно министерство те са били транспортирани до Русия със специален полет.

Москва обвини Украйна, че е нападнала кораба - руският диктатор Владимир Путин нарече случилото се "терористична атака", но Киев отрече отговорност

Russian shadow fleet gas tanker Arctic Metagaz is drifting in the Mediterranean near the Italian island of Lampedusa after explosions on March 3, Italy’s RAI reports. The vessel carries about 60,000 tons of liquefied gas and around 900 tons of diesel fuel. #Russia pic.twitter.com/2UQvK8ndEC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026

Танкерът редовно сменя името и знамето си, плава до китайски, индийски и египетски пристанища и има "непрозрачна структура на собственост и застраховка", посочва Wired Italia. Според услугата за проследяване на кораби MarineTraffic, Arctic Metagaz в момента плава под руски флаг.