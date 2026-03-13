Зеленски на срещата с Макрон: Какво се разбраха двамата (СНИМКИ)

Френският президент Еманюел Макрон посрещна днес в Елисейския дворец в Париж украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят ситуацията в Близкия изток, затягането на санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна.

Двамата са обсъдили безопасността на Европа във връзка с войната в Близкия изток. Зеленски е изразил съболезнования за смъртта на френски военнослужещ в Ирак вчера в резултат на ирански удар.

Той е отбелязъл, че Украйна може да допринесе за стабилизиране на ситуацията, като двамата са обсъдили украинските технологии за борба срещу дроновете.

"Не е достатъчно само да се сдобием с прехващачи отнякъде, нужен е и опит как те да бъдат използвани - нашите военни имат такъв опит, трябва да има подходяща системна работа с радари, с цялата система за противовъздушна отбрана. Украйна е готова да сподели този опит в името на сигурността на тези партньори, които ни помагат", е заявил Зеленски.

Еманюел Макрон е бил подробно информиран за всички аспекти от положението на фронта в Украйна. Президентите са разговаряли за възможностите за съвместно производство в отбранителната промишленост, двустранните проекти и изпълнението на програмата SAFE.

Тема на разговор е било присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Президентът Макрон е отбелязъл, че Украйна заслужава да отвори първите преговорни клъстери за присъединяване към ЕС.

