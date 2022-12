Латвийският регулатор глоби ТВ "Дождь" заради карта с руски Крим

Това е второ значимо нарушение на правилата от страна на ТВ „Дождь“, наказано от латвийския регулатор през последните месеци. Аболинс написа, че при 3 подобни провинения ще бъде отнет лиценза за излъчване. Според него медията трябва да уважава латвийските закони.

The #Latvian regulator fined TV channel "Dozhd" 10 thousand euros for violations of Latvian legislation.



The first violation happened when the channel showed a map with the #Crimea marked as #Russian territory, the second time - when the Russian army was called "our army". https://t.co/mkIEcOOU6a