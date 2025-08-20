Руи Мота: Знаете колко добър е Лудогорец, трябва да вкараме много голове

Наставникът на Лудогорец Руи Мота говори на летище Варна пред медиите преди заминаването на отбора за гостуването на северномакедонския шампион Шкендия Тетово в среща от плейофите на Лига Европа. Специалистът подчерта, че в Европа няма лесни мачове, но въпреки това смята, че неговият тим ще търси победа и добър резултат. Срещата е в сряда, 21 август, от 21:00 часа българско време.

Лудогорец иска да победи Шкендия в Северна Македония

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но имаме своите силни страни. Анализирахме опонента. Това е отбор, срещу който трябва да вкараме много голове от ситуациите, които имаме. Отборът работи добре, надяваме се всичко да се развие добре. Знаете какъв съм аз и колко добър е Лудогорец. Искаме да печелим и утре няма да е различно. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат", заяви Руи Мота.

Лудогорец имаше за цел да влезе в групите на Шампионска лига, но отпадна от Ференцварош в третия квалификационен кръг. "Орлите" вече си гарантираха участие в основната фаза на евротурнирите, тъй като дори и да загубят от Шкендия и да не успеят да влязат в Лига Европа, ще продължат в Лигата на конференциите. Иначе отборът на Руи Мота допусна и първата си грешна стъпка в Първа лига точно преди мача с Шкендия.