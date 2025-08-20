Войната в Украйна:

България остана без олимпийските си шампиони за Световното първенство по борба, №1 в Европа също пропуска шампионата

20 август 2025, 10:30 часа 394 прочитания 0 коментара
България остана без някои от най-добрите си състезатели за Световното първенство по борба. Олимпийските шампиони Магомед Рамазанов и Семен Новиков, както и европейският първенец Кирил Милов, ще пропуснат шампионата, който ще се проведе в хърватската столица Загреб между 13 и 21 септември. Страната ни ще бъде представена от петима  участници в класическия стил, седем в свободния и три при дамите. Това стана ясно, след като световната централа по борба обяви списъка със заявените състезатели.

България представи състав от 15 участници за СП в Загреб

Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров са петимата, които ще защитават цветовете на трибагреника в класическия стил. За свободния стил България има седем заявени състезатели - Ивайло Тисов, Микяй Наим, Михаил Георгиев, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов. Биляна Дудова, Юлияна Янева и Ванеса Георгиева ще се борят при дамите.

Извън състава на България отново останаха олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов. Както е известно, двамата отказаха да се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор под ръководството на Стоян Добрев, а предпочетоха да продължат работата си с освободения Сослан Фарниев. Това не допадна на федерацията, водена от Станка Златева, и те бяха изключени от националния отбор.

Семен Новиков и Магомед Рамазанов

Рамазанов пропуска с контузия

Другият ни златен медалист от Игрите в Париж миналото лято Магомед Рамазанов също ще пропусне планетарния шампионат. Причината за отсъствието му е, че се бори с травма в дясното рамо. Очаква се 32-годишният дагестанец с български паспорт, който се бори в свободния стил, да се подложи на операция в близките седмици, която ще го извади от тепиха за неопределен период от време.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
борба Кирил Милов Световно първенство по борба Семен Новиков Магомед Рамазанов
