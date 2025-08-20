Войната в Украйна:

Премиерът е предложил на президента Емил Тонев да бъде преназначен за шеф на НСО

20 август 2025, 10:32 часа 424 прочитания 0 коментара

"Внесох предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството за назначения в службите."

Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Росен Желязков по повод критиките в публичното пространство за липсата на координация между двете институции по темата. По думите на министър-председателя парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали "липсата на титуляри на различните позиции трябва да се превърне в правило".

Желязков със свое виждане за гаранциите за сигурност за Украйна

Направи впечатление, че по време на заседанието присъстваха множество от заместник-министрите, вероятно заради отпуски и/или други служебни ангажименти на титулярните министри.

Ивелин Стоянов
