Премиерът е предложил на президента Емил Тонев да бъде преназначен за шеф на НСО

"Внесох предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, защото трябва да си партнираме с останалите институции по конституционните си задължения. Съгласувателните ни писма месеци наред не получават отговор от Президентството за назначения в службите."

Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Росен Желязков по повод критиките в публичното пространство за липсата на координация между двете институции по темата. По думите на министър-председателя парламентът трябва да се произнесе по въпроса дали "липсата на титуляри на различните позиции трябва да се превърне в правило".

Направи впечатление, че по време на заседанието присъстваха множество от заместник-министрите, вероятно заради отпуски и/или други служебни ангажименти на титулярните министри.

Снимка: БГНЕС

