5-кратен участник в „Мача на звездите“ сложи край на своята кариера

Легендата на Вашингтон Уизърдс Джон Уол официално прекрати кариерата си след 11 сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Американецът беше любимец не само на „магьосниците“, а като цяло на световната баскетболна аудитория. 34-годишният баскетболист бе сред най-атлетичните играчи на НБА за дълъг период. Въпреки сравнително ниския си ръст за спорта (190 см) той се отличаваше със страхотните си забивки, с които спечели „Конкурса по забивки“ през 2014 година.

Джон Уол се пенсионира

Джон Уол записа една страхотна кариера, която обаче можеше да се развие още повече. Още от новобранския си сезон (2010/2011) вкарва по минимум 16 точки средно на мач, а през кампанията 2016/2017 гардът записва по 23 точки средно. Тази резултатност му печели седмо място в надпреварата за приза „Най-полезен играч“, но след това нещата сериозно се влошават за баскетболиста. Кариерата му след тези силни години е белязана от контузии и проблеми в личния живот, които ограничават времето му на корта. След 2017 година Уол не изиграва повече от 41 срещи в нито един сезон.

Един страхотен реализатор на точки

Единственият сезон, в който Уол вкарва по-малко от 16 точки средно на мач, е последният му през 2022/2023. В забележителната си кариера гардът участва в „Мача на звездите“ 5 пъти, бил е втори в класацията за „Защитник на годината“ през 2014/2015, втори в „Най-добър новобранец“ през 2010/2011 и през 2016/2017 е включен в „Третия отбор на сезона на НБА“. Статистиката за кариерата му е 18,7 точки, 9 асистенции и 4 борби средно в 647 изиграни мача. Американецът е носил екипите на Вашингтон Уизърдс, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Клипърс.

