Le Parisien: Къде отидоха евакуираните от "Азовстал" цивилни?

Част от цивилните, които бяха намерили подслон в бомбоубежищата в огромния металургичен комплекс, напуснаха през уикенда завода, след като бе осигурен режим на тишина. Видеа и снимки показаха как те се измъкват изпод руините и се насочват към палатков лагер и автобуси. Те бяха очаквани в Запорожие, където украинските власти да се погрижат за тях, но едва днес пристигнаха част от тях.

"Най-накрая!“, зарадва се украинският президент Володимир Зеленски в неделя вечерта като планираше да ги посрещне лично в понеделник. Първата група евакуирани хора, основно жени и деца, напусна завода след двумесечна обсада. Операцията по евакуацията бе извършена в координация между украинските и руските власти, както и с помощта на ООН и Международния комитет на Червения кръст. За да се запази безопасността на хората, хуманитарните организации на място отказаха да съобщават подробности за операцията, докато тя течеше.

Руското министерство на отбраната увери в понеделник, че са евакуирани 126 души. Според него 57 от тях са избрали "доброволно" да останат в района на Донецк, окупиран от руските военни и проруските сепаратисти. Останалите са "предадени на представители на ООН и Червения кръст", за да бъдат транспортирани в Запорожие, гласи съобщението.

Евакуираните трябваше да стигнат в понеделник до Запорожие, на 200 километра северозападно оттам. Но в този ден представители на УНИЦЕФ и други международни организации, които наблюдават ситуацията в бронирани превозни средства, сигнализираха, че никакви конвои не пристигат. Във вторник най-после от ООН обявиха "успеха" на евакуацията след повече от ден на чакане и несигурност. От организацията потвърдиха, че в града са пристигнали над 100 бежанци от Мариупол, някои от които ранени. Но други хора от обекта са били транспортирани другаде, се уточнява в прессъобщение.

В понеделник снимки, публикувани от руското министерство на отбраната, както и репортери на Ройтерс, показаха, че част от бежанците са транспортирани до село Безименне, на около 30 километра източно от Мариупол, което е под контрола на проруските сепаратисти. Селото вече бе посочено от украински официални лица и от неправителствени организации като един от "филтрационните лагери", които са етап от насилствената евакуация на украинци към Русия.

Украински канали в Telegram твърдят, че голям брой украински мъже са задържани в Безименне като окупаторите не им позволяват да напуснат лагера. "Причините не се съобщават, но в неформални разговори руските войници говорят за „резерв, за мобилизация или за работа“, се съобщава в известията. Твърди се също, че мъжете там са задържани в ужасни условия и с едно хранене на ден.

Посланикът на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Майкъл Карпентър, твърди пред CNN, че около Мариупол са разположени четири такива лагери. Ако принудителните евакуации, или с други думи депортациите, се докажат, те биха представлявали „нарушение на международното хуманитарно право и военно престъпление“, предупреди Карпентър. Руското министерство на отбраната уверява, че украинските бежанци, които са се отправили към проруските сепаратистки региони, са го направили "доброволно".

Evacuees from the Azovstal steel plant in Mariupol, women and children who have endured weeks of incessant bombing from Russian forces, have arrived in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/NsNPJALuvY