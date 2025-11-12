Владимир Путин не е заплаха за Германия. Това заяви съпредседателят на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ Тино Хрупала в предаването „Маркус Ланц“ по ZDF. „Той не ми е направил нищо. Не виждам никаква заплаха за Германия от Русия. Путин дори не е заплашил да атакува Германия с ядрена бомба“, каза политикът.

В същото време той обвини Полша в „двойни стандарти“ и я нарече потенциална опасност.

„Разбира се, Полша може да представлява опасност за нас. Вземете например двойните стандарти по отношение на газопровода „Северен поток“, когато Полша отказа да екстрадира терорист на Германия“, добави Хрупала.

Политикът също така постави под въпрос съобщенията за неидентифицирани дронове, забелязани в Европа през последните седмици.

„Ако канцлерът говори за руски дронове, той трябва да има доказателства, иначе бързо ще се озовем в същата категория, в която ни обвинявате: пропаганда. Германските въоръжени сили не са потвърдили нито един руски дрон“, отбеляза Хрупала.

Освен това политикът се нарече „дисидент“ в ефир и се оплака от „преследването на опозицията“ в Германия. На това руският опозиционен лидер Владимир Кара-Мурза попита: „Нашите опозиционери биват убивани. Колко от вашата партия бяха убити?“

„Дори аз бях нападнат и все още не знам кой точно. Не знам дали е била държавата. Може да са били тайните служби или някой друг. Така че винаги трябва да сте бдителни. Виждаме как се отнасят с опозицията в Германия сега“, отговори Хрупала.

