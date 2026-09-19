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Зеленски обяви: Турбо-прехващачът ни за руските "Шахед"-и е готов! (ВИДЕО)

19 септември 2026, 18:57 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски обяви: Турбо-прехващачът ни за руските "Шахед"-и е готов! (ВИДЕО)

Добри резултати обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща с началника на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) генерал Олександър Поклад. Той му е докладвал, че Украйна е готова за противодействие на новите руски реактивни "Шахед"-и, чието използване Русия рязко увеличи през лятото. Те са много по-трудни за сваляне от традиционните с механично задвижване. Но украинският турбо-прехващач вече успешно е преминал тестовете, каза президентът и показа в социалните мрежи видео:

"Създаден е нов дрон-прехващач и вече е успешно разгърнат. Стъпка по стъпка се движим напред, за да осигурим на Украйна по-голяма защита", каза Зеленски.

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Той благодари на разработчиците и производителите, които работят всекидневно за увеличаване на обема на оръжията, от които се нуждае Украйна.

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Володимир Зеленски война Украйна дронове-прехващачи
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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