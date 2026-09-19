Унгария реши: Пари за шофьори с коли на дизел ще има, определи и колко

Унгарското правителство отпуска парични помощи на шофьорите на автомобили, които се движат на дизел, за да им помогне да се справят с рязкото покачване на цените на горивата на фона на войната в Иран, информира ДПА.

Собствениците на автомобили на дизел с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта (15,7 долара) месечно от септември до декември, гласи правителствено постановление, публикувано в унгарския държавен вестник, предаде БТА.

Цените на горивата в Унгария отбелязаха рязък скок от началото на войната в Иран през февруари. Литър бензин (октаново число 95) струва средно 1,77 евро в повечето бензиностанции, а литър дизел достига до 1,90 евро.

Още: Рекордно скъп дизел и в Нидерландия

Собствениците на превозни средства не е необходимо да подават заявление, за да се възползват от помощта. Унгарската данъчна служба, която разполага и с данните за регистрацията на превозните средства, превежда съответните суми автоматично на лицата, отговарящи на условията.

Премиерът на Унгария Петер Мадяр обоснова ограничаването на директните плащания до шофьорите на дизелови автомобили, като посочи, че цената на това гориво напоследък е нараснала особено рязко.

Още: "Най-високите цени на горивата в българската история": Според последния финансов министър правителството бездейства