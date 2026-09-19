Бивш шеф на ЦРУ и Борис Джонсън казаха какво притеснява Кремъл и как Путин да се измъкне от войната в Украйна (ВИДЕО)

"Много значително - украинските сили сега убиват или раняват повече руски войници всеки месец, отколкото Русия мобилизира всеки месец, което би трябвало да е нещо, което значително тревожи Кремъл". Това заяви бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс в рамките на Киевския форум за сигурност.

Former CIA Director David Petraeus:



Ukrainian forces are now killing or wounding more Russian soldiers each month than Russia is mobilizing each month, which should be something that worries those in the Kremlin considerably. pic.twitter.com/4Og1149vMo — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026

"Това се прави, за да плаща Русия цена, която накрая дори за нея е твърде висока (за да продължава). Посочих руските жертви, убити и ранени, дневно - далеч над 1000", подчерта бившият топ разузнавач на САЩ, който добави, че изобщо не може да проумее този брой, "особено предвид това, че руските войници са много лошо обучавани".

Петреъс добави и, че има данни как украинците са пленили руски войник, който е влязъл да служи в руската армия преди по-малко от 2 седмици - като това включва полагане на клетва, екипиране, транспортиране до фронта. По думите на бившия директор на ЦРУ това само показва, че няма "много" интеграция на новите войници в съответното поделение и никакво обучение.

Former CIA Director David Petraeus:



There are reports — I talked to specific corps commanders who said they have cases in which they’ve actually captured a Russian soldier who was in the military less than two weeks.



That includes taking the oath, drawing your equipment, being… pic.twitter.com/NpHdEqk5XN — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026

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Борис Джонсън унизи Путин отново

Междувременно бившият британски премиер Борис Джонсън иронично каза как руският диктатор Владимир Путин много лесно може да спре войната в Украйна - просто пише ново "историческо есе" и да каже: "Намерих някои нови стари документи от руската история за това кои земи всъщност са историческите земи на Русия. И се оказва, приятели мои, че това са точно териториите, които контролираме в момента". Тогава Путин може да каже: "Това е. Изпълнихме мисията. Няма повече нацисти" и така нататък, като избегне опасността да бъде свален от власт с вътрешен бунт. "Това е, което трябва да направи - и след това да си тръгне", добави Джонсън:

Boris Johnson:



We constantly think that if Putin stops, he will immediately be removed.



But he can simply write another one of his stupid historical essays and say, "I have found some new old documents from Russian history about which lands are actually the historical lands of… pic.twitter.com/6s4nDAd5WW — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026

Бившият британски премиер директно зададе и въпроса - какво лошо ще има за Русия, ако има богат и преуспяващ съсед в лицето на Украйна? Отговорът се крие в Путин - той не иска такъв политически модел, модел на демокрация, защото Украйна е алтернативна визия какво бъдеще може да има Русия: свободна държава и свободно общество, със свободни медии. "Путин мрази това - това е проблемът. Заплахата за неговия мироглед и идеология не е Украйна, а свободна Украйна", категоричен е Джонсън - ОЩЕ: Зеленски е терорист, но Кремъл го пази, за да има с кого да преговаря: Нелепости от Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Boris Johnson:



I think the whole logic that Russia somehow lost something because of Ukrainian independence is completely wrong. What is bad for Russia about having a free and prosperous neighbor?



But there is an answer as to why it matters specifically to Putin. Putin wants to… pic.twitter.com/JpBIuygydz — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026