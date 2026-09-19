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Изнасилвания по време на войната в Украйна: Повечето жертви са мъже, сочат данни на ООН

19 септември 2026, 15:41 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Национална полиция на Украйна
Изнасилвания по време на войната в Украйна: Повечето жертви са мъже, сочат данни на ООН

ООН е документирала над 1000 случая на сексуално насилие по време на войната в Украйна - случаи, директно следствие на войната. Организацията подчертава, че това представлява само малка част от реалния мащаб, тъй като подобни престъпления често остават неизвестни - няма данни за тях, съобщава Der Spiegel.

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ООН приписва 89% от потвърдените случаи на руската страна, включително извършени от руските войници, затворническата система, установена от руските окупационни власти в окупираните от руската армия украински земи и ФСБ. 11% са приписани на украинската страна.

Повечето от документираните жертви са мъже, особено военнопленници и арестувани цивилни. ООН твърди, че сексуалното насилие е било използвано като форма на мъчения, сплашване и принуда - белег на руския подход да бъде търсена победа над съпротивляващите се с всички сили украинци.

Мисията на ООН също така подчертава основните ограничения в данните си - тя не е имала пряк достъп до окупираните от Русия територии и е успяла да интервюира само част от освободените задържани там, т.е. косвен достъп. В резултат на това действителният брой на случаите на сексуално насилие от руска страна вероятно е значително по-висок.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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