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300 поразени и унищожени руски ракетни системи за 9 месеца и не само: Доклад на Мадяр (ВИДЕО)

19 септември 2026, 14:39 часа 965 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
300 поразени и унищожени руски ракетни системи за 9 месеца и не само: Доклад на Мадяр (ВИДЕО)

300 руски ракетни системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са били поразени или унищожени от Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи командирът им майор Роберт Бровди-Мадяр в официалния си канал в Телеграм. Данните са от началото на годината досега, като включват още поразени или унищожени 162 зенитно-ракетни системи, 124 радара и 14 системи за електронна борба.

Само през изминалата седмица украинските дронове са поразили 24 руски ПВО системи. Ударената руска ракетна система под номер 300 е била установка "Бук-М3" в окупираната част на Запорожка област:

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Руското военно министерство съобщава, че през изминалата нощ над руска територия са свалени 344 далекобойни украински дрона. Особено интензивна е била нощта над руското пристанище Каспийск - множество взривове е имало там, но официална информация и/или потвърждения с геолокализирани видеокадри засега липсват.

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Същевременно украинските ВВС съобщават, че през изминалата нощ Руската федерация е изстреляла 174 далекобойни дрона клас "Шахед", ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т"/"Гербера" и дронове-примамки плюс 2 свръхзвукови ракети "Циркон". Свалени са 138 далекобойни дрона и още 3 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т". Ракетите "Циркон" не са достигнали до предварително определената им според украинските данни цел. Удари от преминали през украинската ПВО ракети и дронове е имало на 15 места в Украйна - в Киевска, Харковска и Сумска област, като има поразени складове в Киевска област, а в Харковска област, в Изюм, са загинали двама души.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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