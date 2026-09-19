300 поразени и унищожени руски ракетни системи за 9 месеца и не само: Доклад на Мадяр (ВИДЕО)

300 руски ракетни системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са били поразени или унищожени от Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи командирът им майор Роберт Бровди-Мадяр в официалния си канал в Телеграм. Данните са от началото на годината досега, като включват още поразени или унищожени 162 зенитно-ракетни системи, 124 радара и 14 системи за електронна борба.
Само през изминалата седмица украинските дронове са поразили 24 руски ПВО системи. Ударената руска ракетна система под номер 300 е била установка "Бук-М3" в окупираната част на Запорожка област:
Robert Magyar says USF has destroyed or hit 300 Russian air defense assets since the start of the year, 162 SAM and gun-SAM systems, 124 radar sets, and 14 EW systems.— WarTranslated (@wartranslated) September 19, 2026
He says USF hit 24 targets over the past week in the "air defense fall" push. The 300th target was a Buk-M3… https://t.co/uBSnO3aKqJ pic.twitter.com/OeW8DGOVzK
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Руското военно министерство съобщава, че през изминалата нощ над руска територия са свалени 344 далекобойни украински дрона. Особено интензивна е била нощта над руското пристанище Каспийск - множество взривове е имало там, но официална информация и/или потвърждения с геолокализирани видеокадри засега липсват.
Overnight Ukrainian UAVs attacked Russia on two main routes, via Bryansk, Oryol, and Tula toward the Moscow region, and from Crimea over the Azov Sea toward Rostov region. Russian air defenses were active around Moscow, near Tula and Oryol, and east toward Nizhny Novgorod. pic.twitter.com/TSMRssNYOO— WarTranslated (@wartranslated) September 19, 2026
Същевременно украинските ВВС съобщават, че през изминалата нощ Руската федерация е изстреляла 174 далекобойни дрона клас "Шахед", ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т"/"Гербера" и дронове-примамки плюс 2 свръхзвукови ракети "Циркон". Свалени са 138 далекобойни дрона и още 3 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т". Ракетите "Циркон" не са достигнали до предварително определената им според украинските данни цел. Удари от преминали през украинската ПВО ракети и дронове е имало на 15 места в Украйна - в Киевска, Харковска и Сумска област, като има поразени складове в Киевска област, а в Харковска област, в Изюм, са загинали двама души.
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