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Путин национализира активите на 3 чужди компании, сред които Nestlé

18 септември 2026, 10:20 часа 1236 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин национализира активите на 3 чужди компании, сред които Nestlé

Владимир Путин подписа указ за национализация на руските активи на три международни компании - Auchan, Nestlé и бившата верига магазини Leroy Merlin. Считано от 17 септември активите на международните корпорации Auchan и Nestlé се прехвърлят насилствено под управлението на "Л.Е.В. Менеджмент". Същото дружество е получило контрол и върху активите на логистичните оператори FM Logistics, Bati Logistics и Le Monlid LLC (бивша Leroy Merlin). 

По същество Кремъл е откраднал бизнеса на онези международни компании, които години наред отказват да напуснат руския пазар и продължават да пълнят хазната на държавата-агресор, пише "Украинска правда".

"Л.Е.В. Менеджмент" е типична фиктивна компания. Регистрирана е в Москва едва през октомври 2024 г. с изпълнителен директор Андрей Краюшкин, но информация за действителните бенефициенти на компанията не се разкрива. Нещо понече - компанията не е извършвала никаква търговска дейност. 

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Швейцарската компания Nestlé оперира в Русия от 1994 г. и притежава шест големи производствени мощности в страната. Комбинираните приходи на основните ѝ юридически лица в Русия през 2021 г. възлизат на почти 30 милиарда рубли. За следващите години компанията спря да публикува данните за приходите си. 

Френската търговска верига Auchan оперира в Русия от 2002 г. и в момента има 230 магазина в 100 града. Тя е почти изцяло собственост на френската компания Sogepar. 

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Френската компания Leroy Merlin, която оперира на руския пазар от 2004 г., също дълго време отказваше да напусне страната след инвазията на Русия в Украйна. Впоследствие търговецът на дребно променя името си на Lemana PRO и управлява мрежа от 112 магазина. През декември 2023 г. Scenari Holding LP, компания от Обединените арабски емирства, придоби 99,99% от руското юридическо лице Le Monlid LLC. Френската група Adeo формално запази само 0,007%.

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Русия Владимир Путин Nestle национализация
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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