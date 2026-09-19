Идва още ПВО за Украйна от САЩ. Най-неутралната държава в Европа със стратегия да се пази заради Путин

Държавният департамент на САЩ одобри продажба на оборудване за противовъздушна отбрана и допълнителна военна помощ за Украйна на стойност 2,68 милиарда долара. Пакетът включва системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, мобилни пускови установки, радари за борба с дронове, резервни части, софтуер и техническа поддръжка. Всичко това ще бъде закупено от Украйна чрез пари от ЕС и предварително отпуснато външно военно финансиране от САЩ.

Още: ЕК отпуска още 6,1 млрд. евро за ПВО на Украйна

И най-неуталната страна в Европа се променя драстично заради Путин

Междувременно, Швейцария официално одобри Стратегия за национална сигурност, която поставя в центъра защита от последствията от руската агресия. "Руската агресия срещу Украйна, хибридните заплахи и критичните зависимости представляват предизвикателства за държавата, икономиката и обществото. Със Стратегията за политиката за сигурност до 2026 г. Федералният съвет позиционира Швейцария да се ориентира в тази среда. Стратегическите приоритети за следващите години са укрепване на устойчивостта, подобряване на способностите за съпротива и защита и укрепване на отбранителните способности. На 18 септември Федералният съвет взе предвид резултатите от процеса на консултации и одобри Стратегията за политиката за сигурност. Работата по изпълнението на нейните 10 цели и 46 мерки вече е започнала".

Отчита се, че в геополитически план най-големите сили си съперничат все повече и войните оформят какво се случва по света, а не дипломацията. "Все още не се вижда край на руската агресия срещу Украйна. В същото време хибридните заплахи като кибератаки и операции за оказване на влияние се увеличават. Критичната инфраструктура е по-уязвима поради високото си ниво на взаимосвързаност. Също така е жизненоважно да се защити вътрешната сигурност и да се смекчат рисковете, породени от природни бедствия и пандемии", се казва в стратегията.

Още: Готви ли се Швеция за война с Русия?

Стратегическите приоритети

Укрепване на устойчивостта: Уязвимостите и критичните зависимости трябва да бъдат намалени, а устойчивостта на държавата, икономиката и обществото трябва да бъде повишена.

Подобряване на способностите за съпротива и защита, така че цивилното население, институциите и критичната инфраструктура да бъдат по-добре защитени от заплахи и опасности, а атаките да могат да бъдат отблъсквани по-ефективно.

Укрепване на отбранителните способности, така че Швейцария да може ефективно да противодейства на въоръжено нападение и да гарантира, че необходимите способности, както и сътрудничеството с държавите партньори, са създадени своевременно.

Тези приоритети са посочени в 10 цели и 46 мерки. Стратегията дава приоритет на мерките за противодействие на най-вероятните заплахи - хибридни и дистанционни атаки, както и организирана престъпност в Швейцария. Постигането на целите на стратегията изисква тясно сътрудничество между федералното правителство, кантоните, общините и други партньори от бизнеса, академичните среди и гражданското общество.

Уточнява се, че изпълнението на стратегията ще започне незабавно.

Източник: Федерален съвет на Швейцария