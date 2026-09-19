Диктатор говори за "украинска диктатура", няма да напада Европа, а вече я атакува. Добри новини за оръжието за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Владимир Путин - диктаторът начело на режим, който отстранява от политическия процес, гони в чужбина, арестува или директно убива политическите си опоненти - нарече Украйна "диктатура", където не се провеждат избори. Как може при това положение да се твърди, че Киев се придържа към европейските ценности и защитава демокрацията, попита издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл в рамките на първия от трите дни на провеждане на избори за Държавната дума (парламент) в Русия.

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Ясно е обаче, че за руснаците няма реална политическа алтернатива - "Единна Русия" на Путин решава всичко, позиционирайки се като партия на войната, като знаков е примерът с отстраняването на "Яблоко" от режима в Кремъл. Това бе единствената платформа, решила да се яви на парламентарния вот с лозунги за мир в Украйна. Путин обаче отлично използва момента, за да притопли свой отдавнашен наратив - че властта в Украйна е нелегитимна, т.е. нужни са избори за смяна на ръководството, но според украинската конституция такива не могат да се провеждат по време на война. Войната бе подпалена именно от Путин през февруари 2022 г. Сега той твърди, че начело в Киев били "корумпирани служители" и "измамници", които създавали условия да грабят още собствения си народ и "спонсорите" си, включително "тези от Европа".

Putin calls Ukraine a "dictatorship" where "elections aren’t held." pic.twitter.com/6SrDMmFCLQ — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

А ето как гласува онлайн самият Путин - дали зрението му го е предало и е объркал кутийката на "Единна Русия" с друга?:

🗿 Putin voted remotely in Russia’s State Duma election



Judging by the video, the electronic voting process required maximum concentration from the old man.



His eyesight is clearly failing him, so he might well have missed the box he meant to tick.



Who did he thank? Himself… https://t.co/mXJEba4hTL pic.twitter.com/2kmK0rqLSa — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2026

Междувременно The New York Times пише, че Русия се е концентрирала върху междинните избори в САЩ през есента на 2026 г. с онлайн кампании за дезинформация, целящи да посеят раздори и да подкопаят доверието в демокрацията. Цитирани са представители на американските разузнавателни служби, които казват, че Кремъл е започнал операции за оказване на влияние в дигиталното пространство с цел разпространяване на фалшива или разединяваща информация в социалните мрежи. Но според представителите няма доказателства за опити за компрометиране на избирателните системи. Усилията изглеждат по-малко мащабни в сравнение с предишните кампании, като Русия се фокусира повече върху създаването на хаос, отколкото върху подкрепата за конкретна партия.

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Путин, който отказва мир, обвини Украйна и Европа, че не искат мирни преговори

Владимир Путин стигна и още по-далеч - според него Киев отказва да преговаря за мир. Това е абсолютна неистина, изречена от руския диктатор, защото Володимир Зеленски и правителството на Украйна години наред се опитват да съставят различни формати за мирни дискусии, президентът на страната предлага преки преговори с Путин (които стопанинът на Кремъл отказва, освен ако не са в Москва) и е готов на отстъпки като оттегляне и на украинските сили, и на руските на равно разстояние в Донецка област (с възможност тя да стане демилитаризирана зона). Кремъл, от своя страна, не спира да преследва максималистичните си цели, включително смяна на властта в Киев и превземане на тези части от Донбас, които руснаците все не могат да достигнат още от 2014 г. насам.

Putin claims Ukrainian leadership "doesn’t want to conduct peace negotiations." pic.twitter.com/C7vXsqJHXC — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

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Руският диктатор повтори и тезата си, че Москва няма намерение да напада Европа - въпреки че казваше същото и за Украйна преди години, въпреки че във въздушните пространства на редица европейски страни нахлуват руски дронове и въпреки че служители като Дмитрий Медведев не спират да заплашват Европа с ядрени оръжия. "Искам да повторя още веднъж - Русия няма агресивни намерения спрямо Европа или европейските държави. Просто нямаме абсолютно никакви основания за това. Готови сме за сътрудничество и за възстановяване на отношенията с нашите европейски съседи", каза Путин на фона на информация, че Кремъл и крайнодесните в Германия готвят дискусии за завръщането на руския газ в Европа: Кремъл и "Алтернатива за Германия" подготвят преговори за връщането на руския газ в Германия.

Putin on Europe:



I want to say once again: Russia has no aggressive intentions toward Europe or European countries. We simply have no basis for this whatsoever.



We are ready for cooperation and for restoring relations with our European neighbors. pic.twitter.com/Rhhbb9vLak — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Европа се готви за война с Русия? Путин го твърди, но пропуска важни факти - европейците изнасят данни какво готви той

Според Путин европейските лидери ескалирали ситуацията и използвали украинците за "пушечно месо" срещу Русия. Той пропусна да каже за какво самият той използва примамени да дойдат в Руската федерация мигранти от Африка, Азия и Южна Америка, както и пратените от Ким Чен Ун севернокорейски войници: Украйна унищожи рядка ракетна система от Северна Корея, излъгани от Русия колумбийци се предават при щурм (ВИДЕО).

Putin accuses European leaders of "using" Ukrainians as "cannon fodder." pic.twitter.com/8jLKgvuwoP — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

"Някои европейски лидери открито заявяват, че се водят подготовки за война с Русия. Според мен те просто се опитват да спасят спадащите си рейтинги, прикривайки грешките в икономическата и социалната си политика. Но това всъщност не дава резултат; не помага. Вместо да се спрат и да изслушат гражданите си, които по време на изборите ясно показват, че не искат никаква война с Русия, тези лидери продължават да ескалират ситуацията още повече", твърди Путин.

Putin on Europe:



Some European leaders openly say that preparations are being made for war with Russia.



In my view, they are simply trying to save their falling ratings, covering up mistakes in their economic and social policies. But it is not really working; it does not help.… pic.twitter.com/jti2h3m6Li — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Вярно е, че Европа се готви за война с Руската федерация, но от гледна точка на отбрана - виждайки какво се случи в Украйна. Отново могат да бъдат изброени редица пресни примери - дори неутрална Швейцария прие нова стратегия за национална сигурност в отговор на все по-нестабилната глобална обстановка, като посочи за аргументи войната на Русия в Украйна, хибридните заплахи и критичните зависимости. Стратегията включва 46 мерки, насочени към укрепване на държавната и икономическата устойчивост, защита на критичната инфраструктура, подобряване на защитата на гражданското население и укрепване на отбранителните способности.

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Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция засилва бдителността си срещу руските хибридни заплахи и подготвя план за защита на критичната инфраструктура и чувствителните обекти в областта на отбраната срещу потенциални атаки с дронове и кибератаки. Руската хибридна заплаха срещу европейците и Франция се засили през последните седмици, отбеляза очевидното той.

Macron says France is strengthening vigilance against Russian hybrid threats and is preparing a protection plan for critical infrastructure and sensitive defence sites against potential drone and cyber attacks. pic.twitter.com/SedjkJy8Fm — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

French President Macron:



The Russian hybrid threat towards Europeans and France has intensified in recent weeks. pic.twitter.com/NpKsXereTd — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер заяви, че в случай на мащабен конфликт само въоръжените сили на Германия няма да са достатъчни - цялото общество и промишлеността ще трябва да допринесат за националната отбрана. „Без вас ние, войниците, сме обречени на провал“, заяви той пред германската общественост.

Полското разузнаване пък предупреждава, че Русия може да подготвя „случайни“ удари срещу страни от НАТО. „Съществува реален риск дронове или други видове ракети да навлязат на територията на една или повече страни от източния фланг на НАТО и дори да нанесат щети. Официалната версия ще бъде, че това е било инцидент и че НАТО няма основания да реагира“, заяви премиерът Доналд Туск. Според него такъв сценарий би могъл да бъде замислен, за да се провери колко наистина е готов Алиансът да защити своите членове. Преди това Туск говореше предимно за нарастващата руска заплаха и риска от по-нататъшна ескалация. Сега оценките на разузнаването са станали много по-конкретни благодарение на информацията от полските, натовските, украинските и американските служби.

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Полша вече засилва защитата на граничната инфраструктура и отделно се подготвя за заплахата, представлявана от дронове с реактивни двигатели. През последните дни такива дронове нанесоха удари по цели, намиращи се много близо до полската граница. Туск участва в Карпатската среща на върха - новия формат "Карпатска осморка" в Украйна, и проведе разговори със Зеленски. Една от ключовите теми е сътрудничеството в рамките на коалицията за противоракетна отбрана и защитата на източния фланг на НАТО.

Разбира се, в Европа има и лидери като българския премиер Румен Радев, чешкия му колега Андрей Бабиш и словашкия министър-председател Роберт Фицо, които искат мир, но не казват кой е агресорът и какви гаранции трябва да има за Украйна. Бабиш се зачуди какво ще произвеждаме в Европа вместо автомобили: "Танкове, наистина ли, танкове? Това ли е бъдещето на Европа? Че ще имаме само една промишленост? Не знам дали това е добра идея. Наистина ли искаме това?".

Czech Prime Minister Andrej Babiš:



What will we produce in Europe instead of cars? Tanks, really, tanks?



Is this the future of Europe? That we will only have one industry?



I don’t know if this is a good idea. Do we really want that? pic.twitter.com/J5M4D3uO80 — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Според него Европа и САЩ трябва да принудят Путин и Зеленски да седнат на масата за преговори - нещо, което единият всъщност желае, но другият упорито отказва.

Czech Prime Minister Andrej Babiš:



Europe, together with the U.S., must force both Zelensky and Putin to sit down at the negotiating table. pic.twitter.com/kSWyz6Mvp9 — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

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Оръжието за Украйна: още добри новини

Държавният департамент на САЩ одобри евентуална сделка на стойност 2,68 милиарда долара за продажба на оборудване за противовъздушна отбрана и съпътстваща поддръжка на Украйна. Пакетът включва системи за противовъздушна отбрана с увеличен обсег, мобилни пускови установки, радари за противодействие на дронове, резервни части, софтуер и техническа поддръжка. Украйна ще финансира покупката чрез европейски средства и предварително отпуснати пари по програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране.

Дания ускорява реализацията на пакет за противовъздушна отбрана за Украйна на стойност 1,8 милиарда датски крони, или около 276 милиона долара, след като руска фрегата изстреля сигнални ракети към датски военен хеликоптер в международни води, като едва не уцели летателния апарат. От Дания заявиха, че хеликоптерът се е опитвал да заснеме военния кораб, когато сигналните ракети са били изстреляни без предупреждение. Министърът на отбраната Йепе Бруус заяви, че отговорът на Копенхаген ще бъде да ускори подкрепата за Украйна по-бързо, отколкото беше планирано първоначално.

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Украйна все още не е представила на Европейската комисия подписани договори за ракети прехващачи Patriot, което засега възпрепятства съответните плащания от заема за подкрепа на Киев в размер на 90 милиарда евро. Говорителят на Комисията Балаж Уйвари заяви, че ракетите са били одобрени едва миналата седмица и плащанията могат да продължат, след като договорите бъдат получени и прегледани. В момента ЕС финансира по-ранни производствени графици, насочени към дронове, ракети и изтребители, като през 2026 г. за отбрана ще бъдат отпуснати 11,7 милиарда евро.

Украйна, изглежда, има нови оръжия срещу руските версии на иранските дронове "Шахед". В Харковска област украинските сили вече използват в бой RapidRanger - лека, мобилна система за противовъздушна отбрана с малък обсег. Агенция Reuters засне екипаж от 1030-и противовъздушен ракетен и артилерийски полк „Акуила“ към 3-ти армейски корпус, който управлява системата. Според командира на екипажа Богдан Хонташ системата е въведена в експлоатация сравнително наскоро, вече е преминала полеви и бойни изпитания и през последните няколко месеца е отбелязала редица успешни прехващания. Новата система за противовъздушна отбрана е особено актуална в момента - според данни на украинските военни, прегледани от Reuters, Русия е увеличила използването на „Шахед“-и с реактивни двигатели приблизително шест пъти през трите летни месеца. Те могат да достигнат скорост от над 400 км/ч, което ги прави значително по-трудни за прехващане.

⚡️ Ukraine’s new weapon against Shahed drones



In the Kharkiv region, Ukrainian forces are already using the RapidRanger in combat — a light, mobile short-range air defense system. Reuters filmed a crew from the 1030th Anti-Aircraft Missile and Artillery Regiment “Aquila” of the… pic.twitter.com/H6kDtwnZjV — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2026

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Две украински компании успешно са приключили бойни изпитания на системи за прехващане, като са унищожили руски високоскоростен дрон „Шахед“, заяви Зеленски. Той посочи, че 67 компании работят по разработването на системи за прехващане на високоскоростни и реактивни руски дронове, като вече са подписани договори. Украйна сега иска да ускори разработката и да премине към масово производство, но Зеленски заяви, че са необходими допълнителни средства и че се подготвят предложения съвместно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Two Ukrainian companies successfully completed combat tests of interceptor systems, destroying a high-speed Russian Shahed, Zelensky said. He said 67 companies are working on interceptors for high-speed and jet-powered Russian drones, with contracts already being signed. Ukraine… pic.twitter.com/0JqHU32hWJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026

"Украйна разполага с уникални технологии. Това е вярно. И това е сигнал. Сега сме готови да ги споделим с Доналд (Туск - бел. ред.), с полските ни партньори - тези технологии, които разработваме по време на войната", отбеляза Зеленски.

Zelensky:



Ukraine has unique technologies. This is true. And this is a signal.



We are now ready to share them with Donald, with Polish partners — these technologies that we are developing during the war. pic.twitter.com/30J0CtTgFf — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

И Путин не пропусна да коментира руските оръжия. "Създават се съвременни и в много отношения уникални оръжия и оборудване, които с право се считат не само в нашата страна, но и в света за едни от най-надеждните и ефективните (...) Искам да благодаря на руските производители на оръжия за тяхната инициативност и иновативност, за сериозната, интензивна и понякога, без никакво преувеличение, просто героична работа", заяви диктаторът.

Putin:



Modern and in many ways unique weapons and equipment are being created, which are rightfully considered not only in our country, but also in the world, among the most reliable and effective. pic.twitter.com/Gjj3zdo2yw — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Putin:



I want to thank Russian weapons manufacturers for their initiative and innovation, for serious, intense, and sometimes simply heroic work, without any exaggeration. pic.twitter.com/ZRrsj1z6qO — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

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Според The Economist Киев може да се изправи пред истински "ад" още от октомври тази година. Списанието цитира западни и украински официални лица, които очакват Русия да засили ударите срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Големите градове, включително Киев, са особено уязвими, тъй като разчитат на големи топлоелектрически централи и други съоръжения, които не могат да бъдат напълно защитени от масирани атаки. Тази година опасенията далеч надхвърлят електроенергията и отоплението. Длъжностните лица предупреждават за възможни проблеми с водоснабдяването, хранителните запаси и особено канализационните системи, ако критичната инфраструктура бъде сериозно повредена. „Те ще тормозят Киев. Ще се възползват от умората, изтощението и други фактори, за да се опитат да предизвикат трагедия“, цитира медията думите на украински длъжностен представител.

❗️ Kyiv could face a “real hell” as early as October — The Economist



According to the magazine, Western and Ukrainian officials expect Russia to intensify strikes on Ukraine’s energy infrastructure.



Large cities, including Kyiv, are especially vulnerable because they depend on… pic.twitter.com/eNhml9yeBU — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 129 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 18 септември е имало 213 бойни сблъсъка спрямо 230 на 17 септември. Руснаците са хвърлили 312 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2952 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 588 FPV дрона, което е с около 970 нагоре спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

29 руски пехотни атаки са организирани в Покровското направление съгласно официалните украински данни, като се твърди, че всички те са били отблъснати. Още 18 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Само един щурм на руснаците е имало от Часов Яр към Константиновка, т.е. в Краматорското направление. В Южнослобожанското направление - в района на град Вовчанск, селата южно от него и в пограничния район на Харковска област - са извършени 12 руски нападения. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 11 сражения за денонощието, посочват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

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Командирът на „Азов“ Денис Прокопенко оценява, че Русия може да мобилизира до 600 000 войници до зимата, като откритата мобилизация ще започне след изборите в края на септември. Той очаква влошаването на времето през октомври да принуди руските сили да преминат от малки пехотни атаки към механизирани пробиви с използване на тежка бронетехника. Прокопенко заяви, че част от новите резерви може да бъде разположена в близост до областите на север - Суми и Чернигов, докато Русия подготвя значителни количества техника за есенната си кампания.

Azov commander Denys Prokopenko assesses Russia could mobilize up to 600,000 troops by winter, with open mobilization beginning after elections in late September. He expects worsening weather in October to push Russian forces from small infantry assaults toward mechanized… pic.twitter.com/iE1DBJPFWj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026

Същевременно стана ясно, че Трети армейски корпус на Украйна напуска Групата на обединените сили и ще съставлява ядрото на новосъздадената Централна група на силите, заяви говорителят Виктор Трехубов. Формацията ще установи своя собствена зона на отговорност, обхващаща оста Лиман и по-голямата част от Донецка област. Трехубов посочи, че основните активни бойни зони в Донецка област на практика ще бъдат разделени между Централната група на изток и „Азов“ на юг.

Ukraine’s 3rd Army Corps is leaving the Joint Forces Group and will form the core of the newly created Center Group of Forces, spokesman Viktor Trehubov said. The formation will establish its own area of responsibility covering the Lyman axis and most of Donetsk region. Trehubov… pic.twitter.com/BpzzcBJ1Mg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, твърди, че в посока Купянск продължават малки сражения. В района на Западно украинските формирования провеждат настъпление, с цел да достигнат река Оскол и да прекъснат предния пост на руските въоръжени сили. Междувременно, близо до Кондрашовка, руски „двучленни отряди“ действат в околностите на Тищенковка, посочва той.

В посока Дружковка се водят сражения за „анклав“ между Константиновка и Часов Яр. "Нашите по-рано изразени опасения се потвърждават. Имаше съобщения за освобождаването на Веролюбовка, но селото все още не е прочистено от вражески сили", признава "Рибар". В сектора на Добропиля, северно от Покровск, руските войски пък напредвали по северния фланг, твърди той. Руското министерство на отбраната обяви превземане на Золотий Колодяз – район, който отдавна обаче се е запазила обширна „сива зона“, отчита каналът.

"В западната част на Запорожие ударните групи продължават настъплението си по цялата линия на контакт. В Степногорск десантчиците са успели да възвърнат контрола над част от града. Боеве се водят и в съседните Плавно и Приморско", твърди "Рибар".

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През изминалата нощ дежурните сили на противовъздушната отбрана на Русия са "пресекли и унищожили" 344 безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Ленинградска, Новгородска, Брянска, Курска, Белгородска, Орловска, Калужка, Тулска, Рязанска, Липецка, Владимирска и Ростовска област, Краснодарския край, Московския регион, Ямало-Ненецкия автономен окръг, Република Дагестан и над акваторията на Черно море, гласи информация на руското военно министерство.

Русия също удари по Украйна и двама души загинаха при въздушен удар по многоетажна сграда в Суми, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Двама души загинаха и при руски удар в Харковска област, допълва службата.

През нощта на 19 септември (от 18:00 ч. на 18 септември) Русия е нанесла удар с две противокорабни ракети „Циркон“ и 174 ударни безпилотни летателни апарата. Основни направления на нападението са били Одеска и Киевска област, съобщиха от ВВС на Украйна. Според предварителни данни, оповестени към 08:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 141 цели: 3 баражиращи боеприпаса „Бандерол“/„Дань-Т“ и 138 дрона. Засечени са попадения на средства за въздушно нападение в 15 локации, както и падане на отломки от свалени средства на 9 места. "Вражеските ракети не са достигнали целите си, информацията за мястото на падане се уточнява. Атаката продължава, във въздушното пространство има повече от десет вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност", гласеше към онзи час сводката на Военновъздушните сили на Украйна.

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