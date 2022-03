Литва, Латвия и Естония изгониха 10 руски дипломати

„Латвия експулсира трима служители на руското посолство заради дейности, противоречащи на техния дипломатически статут и с оглед на продължаващата руска агресия в Украйна“, съобщи в Twitter латвийският външен министър Едгарс Ринкевичс. Той добави, че решението е съгласувано с Литва и Естония.

Външните министерства на Литва и Естония също обявиха, че гонят съответно четирима и трима руски дипломати.

#Latvia expells three Russian Embassy employees in connection with activities that are contrary to their diplomatic status and taking into account ongoing Russian aggression in #Ukraine. The decision has been coordinated with #Lithuania and #Estonia