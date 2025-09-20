Литва: Русия отново показа цинизма си в навечерието на заседанието на ООН

Русия за пореден път извърши брутална агресия срещу украинските цивилни и отново точно преди знаково събитие - в навечерието на заседанието на Общото събрание на ООН, което ще е следващата седмица в Ню Йорк. Това заяви литовският външен министър Кестутис Будрис. "Русия отново показа своето цинично и брутално лице, като изстреля дронове и ракети по граждански цели и инфраструктура в Украйна. Истинските намерения зад "мирните преговори" сега са очевидни. Изказваме най-дълбоките си съболезнования за невинните жертви на тази варварска атака и на техните близки. Скърбим заедно с народа на Украйна", написа Будрис в профила си в Х.

Той подчерта, че Русия няма да спре сама - тя трябва да бъде спряна. "Агресорът няма да спре, докато не бъде спрян", написа той.

"Литва се е ангажирала да допринесе за закупуването на системи "Пейтриът" за Украйна. Сега е моментът всички да се замислят и да си зададат въпроса: направихме ли достатъчно и можем ли да направим повече, за да сложим по-скоро край на тази лудост ?", добави още литовският топ дипломат.

Припомняме, че тази нощ Русия нанесе удари по Днипропетровска, Николаевска, Черниговска, Запорожка, Полтавска, Киевска, Одеска, Сумска и Харковска област. Към момента е потвърдено за десетки ранени и трима убити при атаките.

