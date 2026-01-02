Спорт:

Мъжкият не изоставил любимата си и чакал смъртта с нея: Спасиха двойка лебеди в замръзнало езеро (ВИДЕО)

02 януари 2026, 22:40 часа 312 прочитания 0 коментара
Трогателна история за предаността и жертвоготовността при лебедите и за човешката добрина дойде тези дни от Казахстан. Местен жител спаси двойка лебеди от замръзване във водите на малко езеро в Баянаулския район на Павлодарска област.

Женската бе попаднала в беда - премръзнала до степен да не може да разпери криле и отлети, тя чакала примирено съдбата си. Мъжкият бе избрал да остане до нея и да приеме смъртта, за да не остави любимата си сама - видео, което бързо стана вирусно в социалните мрежи, показа двете птици, видимо изтощени, да лежат неподвижно на леда.

За щастие местен жител вижда птиците и ги отнася в дома си, където се грижи за тях и птиците полека започват да се възстановяват. Самката вече може да се изправя, макар все още да страда от частично измръзване. Самецът се възстановява по-бързо, двете птици вече се хранят самостоятелно и постепенно укрепват. Спасителят им разказва пред Tengrinews, че първоначално ги е захранвал с бебешка храна, а сега вече им дава овес и пшеница.

Той споделя, че щом настъпи пролетта и птиците укрепнат, ще ги върне в дивата природа.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
