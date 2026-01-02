Мъжкият не изоставил любимата си и чакал смъртта с нея: Спасиха двойка лебеди в замръзнало езеро (ВИДЕО)

Трогателна история за предаността и жертвоготовността при лебедите и за човешката добрина дойде тези дни от Казахстан. Местен жител спаси двойка лебеди от замръзване във водите на малко езеро в Баянаулския район на Павлодарска област.

Женската бе попаднала в беда - премръзнала до степен да не може да разпери криле и отлети, тя чакала примирено съдбата си. Мъжкият бе избрал да остане до нея и да приеме смъртта, за да не остави любимата си сама - видео, което бързо стана вирусно в социалните мрежи, показа двете птици, видимо изтощени, да лежат неподвижно на леда.

За щастие местен жител вижда птиците и ги отнася в дома си, където се грижи за тях и птиците полека започват да се възстановяват. Самката вече може да се изправя, макар все още да страда от частично измръзване. Самецът се възстановява по-бързо, двете птици вече се хранят самостоятелно и постепенно укрепват. Спасителят им разказва пред Tengrinews, че първоначално ги е захранвал с бебешка храна, а сега вече им дава овес и пшеница.

Той споделя, че щом настъпи пролетта и птиците укрепнат, ще ги върне в дивата природа.

In Kazakhstan, caring individuals saved a pair of swans from freezing temperatures.



The female swan froze to death on Lake Torsykbai and was unable to fly away, but the male refused to abandon his beloved and remained with her, awaiting their death. A local resident spotted the… pic.twitter.com/VJdo82ZjeK — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 22, 2025

