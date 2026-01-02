Кремъл подготвя мащабна провокация с човешки жертви в навечерието или по време на честванията на Юлианската Коледа, която се отбелязва на 7 януари. За това предупреди службата за външно разузнаване на Украйна, предаде украинската информационна агенция УНИАН. Разузнавателната служба прогнозира с „висока вероятност“ „преход от манипулативно влияние към въоръжена провокация от страна на руските специални служби със значителни човешки жертви“.

Мястото на провокацията може да бъде религиозна сграда или друг обект с високо символично значение както в Русия, така и във временно окупираните територии на Украйна.

Целта е провал на преговорите

Украинската служба за външно разузнаване предупреждава, че това ще е продължение на специалната операция на Кремъл за нарушаване на мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ.

"Тази операция е всеобхватна. След така наречената „атака срещу резиденцията на Путин“ документирахме разпространението на нова фалшифицирана информация от страна на Кремъл“, се казва в изявлението на украинското разузнаване.

Отбелязва се, че Русия ще използва фалшифициране на доказателства и ще обвини Украйна за тази провокация. За целта руснаците ще използват останките от западно произведени ударни безпилотни летателни апарати, които ще бъдат доставени до мястото на провокацията, пише още украинската медия. ОЩЕ: Франция и Великобритания готови да пращат войници в Украйна. Затишие на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)