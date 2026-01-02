Борисов обясни за оставката: Всички прекалиха, включително и Пеевски

"Когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не ни задържаше в това правителство, в това мнозинство Нали всички казваха, че Пеевски не дава да падне правителството, а Мирчев използваше едни такива "за ушичките го държи". Грозен език, невъзпитан, аз не си го позволих такъв към тях в нито един момент", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за YouTube канала на Явор Дачков.

Първоначалният план на Борисов бил да се изчака 1 януари 2026 г., за да се влезе в еврозоната и да преформатира правителството, но никой от мнозинството не го е подкрепил.

Той критикува всички в парламента, включително и опозицията. "Всичко, което се правеше, има една дума - самонадеяност, на моменти преливаща в простащина. Без ГЕРБ - всички партии го правиха: подвиквания между ПП-ДБ, "Възраждане" и останалите, на толкова долен език, на толкова пошъл език, аз не съм чувал дори на улицата", коментира Борисов. ОЩЕ: Пеевски: Най-хубавото предстои, България получи своя шанс за ново начало

Той отговори на въпрос от водещия, според когото по-скоро хората са се дразнели най-вече на Делян Пеевски. "Може би вас ви дразни повече неговата изява, други ги дразни на Мирчев, трети на Костадинов. Въпрос на вкус, както казват хората", добави Борисов.

Той отговори и защо не е станал премиер и дали Пеевски му е попречил: "Винаги Пеевски е искал аз да съм премиер, защото той обича реда, а в случая, когато съм аз - има ред", посочи Борисов. ОЩЕ: Деница Сачева: Рая Назарян няма да приеме поста служебенпремиер

Снимка: ДПС - Ново начало

Възходът на Пеевски и ролята на ПП-ДБ

По думите му не е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че има американско влияние върху възхода му в политиката.

"Неговият възход е вследствие на това, което направиха ПП и ДБ като се дръпнаха от нас и знаеха прекрасно, че аз ще вървя докрай, защото искам да си завърша на ГЕРБ целия цикъл с паднали трите гилотини, които стояха върху нашата глава - еврозона, Шенген, мониторингов механизъм. И трите съм ги изчистил", посочи Борисов.

Според него обаче в България слуховете често се преразказват като реалност.

Радев и политиката

Борисов коментира и евентуално влизане на Радев в политиката.

"Ще слезе на терена, ще си покаже хората, ще го питаме 6-те милиарда за "Боташ" откъде ще ги вземем, защото той със 7 служебни правителства две години и половина беше едноличен собственик на държавата", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и думите на водещия, че Радев ще е нова звезда в политиката, като го репликира: "Нова звезда на 10 години. Кое е новото, не сме му гледали министрите, не сме му гледали договирите?".

Еврозоната

Разговорът започна с присъединяването на България в еврозоната. Според Борисов хората се чувстват горди с въвеждането на еврото, а тези, които искат България да е зле - не им харесва.

Той отговори на въпрос дали с еврозоната не си купуваме фабрика на 9 септември: "Ако да седнеш на масата на Германия, Франция, Италия, Белгия е фабрика на 9 септември - значи добра фабрика. В другата фабрика бяхме - Съветския съюз и на никой не му хареса. Малко хора пътуват за Москва, малко хора отиват да работят там", заяви Борисов.

По думите му ние сме в еврозоната и няма по-добро място за живеене от ЕС, както и че младите хора масово учат, работят и живеят именно в Европа.

Той отговори и дали не се притеснява от разпад на Европейския съюз заради турболенции и натиск от САЩ, както и дали е трябвало да изчакаме, както е призовал президентът Радев. "Ние чакахме 30 години. Трябва да има един смел, който да каже това е пътят и да ви прокара през трудностите и когато вече е факт, с кое сме избързали? Кое не е наред на държавата?", попита Борисов.

Борисов поиска да говори с факти, като каза, че при създаването на ГЕРБ БВП на България е 27 млрд. евро, а сега е 113 млрд. евро, т.е. четири пъти се е увеличила мощта на държавата, бизнеса и икономиката. "Когато фактите говорят дори и Радев би трябвало да мълчи", заяви лидерът на ГЕРБ.

По думите му тази приказка, че България е най-бедната страна, вече не съществува. "По статистиката вече изпреварваме страните като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва", посочи Борисов. Той обаче се извини на тези, които нямат, колкото искат, но отчете, че всяка държава от ЕС има клошари и хора, които живеят под прага на бедността. ОЩЕ: Борисов говори за портфейла на България: Парите вече не изтичат (ВИДЕО)

Геополитически въпроси: САЩ и Европа

Лидерът на ГЕРБ смята, че са се нарушили много от правилата, с които се е ръководил светът досега.

"Тук с президента Тръмп се познавам много добре. И аз щях да съм от голяма полза и за България, и за Европа във взаимоотношенията си със САЩ, но и това ще мине. Когато махалото се движи много рязко вляво или вдясно, накрая ще се уравновеси. САЩ нямат и няма да имат по-добър партньор от Европа", категоричен е Борисов.

Дачков му зададе друг въпрос в контекста на общата му позиция с Европейската комисия и попита още дали не сме се хванали за потъващ кораб.

Борисов обаче изобщо не счита, че ЕС е потъващ кораб.

"Има една дума нарича се лоялност, има една думичка - нарича се принцип, има една думичка, нарича се семейство. 20 години аз съм в европейското семейство заедно с моята партия. 20 години в ЕНП ценностите, демокрацията - всичко, което сме правили досега, е там. Да, Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна", добави Борисов.

Той разказа, че е бил сигурен, че ще се случи войната в Украйна и обясни, че тогава е искал да се прави Балкански поток, защото там, където има газопроводи - война няма.

Борисов коментира и отношенията на България и САЩ са перфектни, защото "президентът Тръмп знае кой е Бойко, знае нашата политика и че благодарение на нашата воля в момента имаме много мощна изтребителна авиация от F-16 Block 70, чакаме "Страйкърите", чакаме ракетните системи, за първи път си произведохме боен кораб. Направихме договор с "Уестингхаус" договор за два нови ядрени реактори, сменихме ядреното руско гориво", добави Борисов.

Той продължи да отговаря на пропагандни въпроси от страна на Явор Дачков защо сме спрели "евтиния руски газ, за да купим по-скъп американски". "За това има геостратегическа политика. Когато си в едно семейство, си лоялен на това семейство и аз съм го спазвал в пълния му обем. За разлика от много други европейски държави - ние поддържаме перфектни отношения със САЩ и подкрепяме политиката на президента Тръмп за мир и работим във всяка една сфера много близок с тях. Стратегически партньор на нас ни е САЩ и ЕК", заяви още Борисов. ОЩЕ: Ердоган ще разговаря с Тръмп за Украйна и Газа