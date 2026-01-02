Любопитно:

Най-големият ми грях е, че научих българите да карат без пари по магистралите

02 януари 2026
Най-големият ми грях е, че научих българите да карат без пари по магистралите

Най-големият ми грях е, че научих българите да карат без пари по магистралите. Сега не знам как трябва да се обясни, че това е по-добрият вариант да си плащаш таксата за магистралата и с тези пари да се ремонтира. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за YouTube канала на Явор Дачков по темата за магистралите, пътищата и пътните такси в България. Дачков го провокира с въпрос, че един селски път в Гърция е по-хубав от магистрала "Тракия".

Борисов, разбира се, не се съгласи с това, напомняйки, че в Гърция като отидеш - плащаш.

Магистралите в България и ремонтите

"Вие давате пример за Китай, Германия  - на пет години там се преасфалтира", обясни Борисов. 

Той обърна внимание, че "Хемус" не е завършена, а до Правец е правена от Тодор Живков.

"На по 40 години магистрали, мостовете просто висяха във въздуха, всички мостове и тунели ги поправихме. Не бяха пипани 40 години. "Тракия" 4 години въобще не беше пипана, беше цялата в дупки и със скъсани мантинели - сега е нова, ако минеш. В рамките на 3-4 месеца Иван Иванов се справи много добре. Това са фактите", заяви лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Пускат новия участък от АМ "Хемус", облекчаващ пътуващите към Плевен и Русе

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
