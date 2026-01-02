Войната в Украйна:

Борисов донякъде парира пропагандата на Дачков за Украйна

02 януари 2026, 21:17 часа 206 прочитания 0 коментара
Европа нападнала руския диктатор Владимир Путин, както и НАТО - това се случило първо, а инвазията на Путин в Украйна била "той се отбранява". Това излезе от устата на Явор Дачков в интервюто му с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Дачков отдавна е показал с отразяването на войната в Украйна как чете събитията там, както и не крие позицията си за случилото се.

Дословно отрязък от интервюто, когато стана въпрос за Украйна:

Бойко Борисов: Да, Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна

Явор Дачков: Той не я нападна, а се отбраняваше. Първо Европа започна да настъпва към Путин и НАТО.

Бойко Борисов: Това е тема, която може спокойно да я разискваме дълго. Има подписани споразумения Украйна да не влиза в НАТО, бяха нарушени някои от тях, но вътре в територията на Русия не е влязъл никой, влязоха в територията на Украйна - една суверенна, независима държава.

Интересно кои точно споразумения визира Борисов като подписани (и може би подпечани), че Украйна няма да влиза в НАТО, след като и към днешна дата в украинската конституция е специално вписано, че страната ще се присъедини към Алианса.

Разговорът на Борисов с Дачков започна с присъединяването на България в еврозоната, което ще се случи на 1 януари 2026 г. Според Борисов хората се чувстват горди с въвеждането на еврото, а тези, които искат България да е зле - не им харесва. Той отговори на въпрос дали с еврозоната не си купуваме фабрика на 9 септември: "Ако да седнеш на масата на Германия, Франция, Италия, Белгия е фабрика на 9 септември - значи добра фабрика. В другата фабрика бяхме - Съветския съюз и на никой не му хареса. Малко хора пътуват за Москва, малко хора отиват да работят там", заяви Борисов.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бойко Борисов Явор Дачков война Украйна
