Русия с нова смазваща атака: Четири региона в Украйна са без ток

02 януари 2026, 15:22 часа 708 прочитания 0 коментара
На 2 януари 2026 г. Русия спря електропреносната мрежа в Николаевска и Запорожка област, оставяйки част от Запорожие и околния регион без ток, заяви на брифинг заместник-министърът на енергетиката Роман Андарак, предаде украинската информационна агенция УНИАН. От началото на есента Русия засили мащабните атаки срещу украински енергийни обекти. Поради трудната ситуация в енергийната система, причинена от руски удари, в Украйна са въведени почасови прекъсвания на електрозахранването.

 „Към тази сутрин потребителите в Запорожка област, по-специално в град Запорожие, както и в други райони, остават без ток“, отбеляза заместник-министърът. Междувременно в Одеска област над 11 000 потребители са без ток заради предишни атаки.

„В Одеска и Киевска области продължава възстановяването на техника, повредена преди това от врага. Продължават аварийно-възстановителни операции“, съобщи Андарак.

Други причини за липсата на ток

От Министерството на енергетиката добавиха, че поради неблагоприятни метеорологични условия 27 населени места в Ивано-Франкивска област и 17 населени места в Лвовска област са останали без ток. От енергото в Лвов са казали, че към 8:00 ч. сутринта на 2 януари, поради силни пориви на вятъра в областта, девет населени места са били напълно без ток, а 39 са били частично без ток.

От друго местно енерго са добавили, че към 10:00 ч . днес осем населени места в Ивано-Франкивска област са останали напълно без ток. Други 15 населени места са били частично без ток. ОЩЕ: Предупреждение: Киев и Източна Украйна са на крачка от пълен колапс на енергийната система

Деница Китанова
