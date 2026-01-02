Ердоган ще разговаря с Тръмп за Украйна и Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, като се очаква войната между Русия и Украйна и ситуацията в Газа да бъдат начело на дневния ред, предаде Анадолската агенция. Разговорът им е насрочен за понеделник следобед и ще се фокусира върху ключови регионални развития. „В понеделник ще проведем още един телефонен разговор с президента Тръмп“, каза той, добавяйки, че ще обсъдят развитието между Русия и Украйна, както и ситуацията в Газа. ОЩЕ: Путин спретна частушка-вечеринка, за да не допусне скорошен мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Хуманитарното положение на Газа

Осъждайки продължаващите атаки на Израел срещу Газа, Ердоган заяви, че хуманитарните страдания, особено на децата, живеещи в тежки условия, няма да останат без отговор.

„Страданието на децата, живеещи в импровизирани палатки сред вятър, дъжд и кал, няма да остане без отговор и Нетаняху няма да избегне отговорност“, каза той.

Ердоган отбеляза, че усилията за хуманитарна помощ са изправени пред продължаващи ограничения, включително пречки пред доставката на временни жилищни материали в Газа.

Въпреки предизвикателствата, той заяви, че Турция ще продължи да използва всички възможни канали за подкрепа на палестинците и облекчаване на техните страдания.

Ердоган коментира и големия пропалестински митинг, проведен на моста Галата в Истанбул на Нова година, като го приветства като мощно публично послание за солидарност.

Войната в Украйна

Относно войната между Русия и Украйна, Ердоган заяви, че Турция остава в тесен контакт с всички страни, включително Русия, Украйна и западните партньори.

Той също така каза, че следващата седмица в Париж ще се проведе среща на върха на коалицията на желаещите, на която от негово име ще присъства външният министър Хакан Фидан.

Ердоган добави, че дипломатическите ангажименти ще продължат и по време на предстоящите международни разговори, включително телефонния му разговор с Тръмп в понеделник. ОЩЕ: Зеленски пак поиска среща с Путин – чува ли руският диктатор в бункера? (ОБЗОР - ВИДЕО)