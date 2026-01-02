Кабинетът подаде оставка:

Ердоган ще разговаря с Тръмп за Украйна и Газа

02 януари 2026, 19:44 часа 199 прочитания 0 коментара
Ердоган ще разговаря с Тръмп за Украйна и Газа

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, като се очаква войната между Русия и Украйна и ситуацията в Газа да бъдат начело на дневния ред, предаде Анадолската агенция. Разговорът им е насрочен за понеделник следобед и ще се фокусира върху ключови регионални развития. „В понеделник ще проведем още един телефонен разговор с президента Тръмп“, каза той, добавяйки, че ще обсъдят развитието между Русия и Украйна, както и ситуацията в Газа. ОЩЕ: Путин спретна частушка-вечеринка, за да не допусне скорошен мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Хуманитарното положение на Газа

Осъждайки продължаващите атаки на Израел срещу Газа, Ердоган заяви, че хуманитарните страдания, особено на децата, живеещи в тежки условия, няма да останат без отговор.

„Страданието на децата, живеещи в импровизирани палатки сред вятър, дъжд и кал, няма да остане без отговор и Нетаняху няма да избегне отговорност“, каза той.

Ердоган отбеляза, че усилията за хуманитарна помощ са изправени пред продължаващи ограничения, включително пречки пред доставката на временни жилищни материали в Газа.

Въпреки предизвикателствата, той заяви, че Турция ще продължи да използва всички възможни канали за подкрепа на палестинците и облекчаване на техните страдания. 

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ердоган коментира и големия пропалестински митинг, проведен на моста Галата в Истанбул на Нова година, като го приветства като мощно публично послание за солидарност.

Войната в Украйна

Относно войната между Русия и Украйна, Ердоган заяви, че Турция остава в тесен контакт с всички страни, включително Русия, Украйна и западните партньори.

Той също така каза, че следващата седмица в Париж ще се проведе среща на върха на коалицията на желаещите, на която от негово име ще присъства външният министър Хакан Фидан.

Ердоган добави, че дипломатическите ангажименти ще продължат и по време на предстоящите международни разговори, включително телефонния му разговор с Тръмп в понеделник. ОЩЕ: Зеленски пак поиска среща с Путин – чува ли руският диктатор в бункера? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Доналд Тръмп Реджеп Тайип Ердоган Газа война Украйна война Израел
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес