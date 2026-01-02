Козметични промени от БФС през 2025 година: Емоционалният Георги Иванов и нова порция гръмки обещания

Българският футбол изпраща поредна година, изпълнена с куп любопитни събития и процеси. В Първа лига вече има ново правило за минимален брой родни играчи, страната ни ще приеме Европейското първенство до 19 г. през 2028-а. В Бояна сякаш работят повече от предните властимащи - не че е особено трудно. За съжаление обаче, негативите отново надделяват. Любопитно е, че въпреки тях заваляха поредна порция гръмки закани за бляскаво бъдеще.

Обзор на БФС и националния отбор за 2025 година

Скандал с черно тото, който умишлено бе потулен, още един такъв с националния вратар Светослав Вуцов, разочароващо представяне на "лъвовете", неспазени обещания от президента на централата Георги Иванов, който понякога не сдържа гнева си, и обичайната порция циркове у нас.

Ще оставя настрана анализите за клубния футбол, тъй като спортният отдел на Actualno.com вече направи обзори за Левски, ЦСКА и Лудогорец. Лицето на всички политики на Българския футболен съюз остава националният отбор по футбол. "Лъвовете" не се представиха убедително, меко казано. Те загубиха от Република Ирландия в Лигата на нациите, бяха разгромени от Гърция в приятелска среща, преди да започне ужасът, наречен "групата на смъртта" в квалификациите за Мондиал 2026.

Спорна смяна на селекционера на България

Съвсем логично, ядохме голям пердах. Сблъскахме се с реалността. На футболен език казано - не можехме да ги настигнем, че да ги фаулираме. Последва спорна смяна на националния селекционер. Спорна, с оглед на визитката на новия наставник Александър Димитров, но каквито и взаимоотношения да има със знакови политически лица, нека му дадем време. Не ме разбирайте погрешно, не съм видял огромна промяна под ръководството на Димитров. Отчаянието обаче ме кара да давам шанс на всеки. Дори когато щабът му е в основата на скандал с най-добрия вратар на България Светослав Вуцов.

Георги Иванов или е ядосан и не говори, или прави гръмки обещания

В края на годината "трикольорите" записаха първия си успех за 2025-а. И гръмките обещания заваляха. Георги Иванов, който вече достатъчно се изложи с онова: "Ще видите след 2-3 години", излезе в приповдигнато настроение пред медиите, за да ни увери, че 2026-а ще бъде много сериозна. Ще припомня, че месеци по-рано същия президент на БФС няколко пъти повиши тон на пресконференция в Бояна, нахока представителите на медиите и критиците на националния отбор, а накрая удари по масата и си тръгна преждевременно от брифинга. Все пак тогава още не бяхме записали първата си победа за годината. Сериозно постижение...

Говорител № 1 на бившия нападател на Левски - Венцеслав Стефанов, също набързо нахока медиите и им забрани критикуват г-н Иванов. Ако не беше смешно, щеше да бъде тъжно. Задочният отговор го даде Филип Кръстев с двете си интервюта, в които от първо лице каза истината за българския футбол. И това е светлината в тунела. Хубаво е, когато футболистите разбиват стереотипа за интелектуалното си ниво. Още по-хубаво е, когато смело заявяват позицията си.

На фона на всичко това се разрази скандал с черно тото у нас, който някак си изпадна в миманса. Вероятно е някаква случайност. Появиха се и любопитни записи от ВАР буса от мач на Лудогорец, дипломата на Георги Иванов също попадна в мейнстрийма. Изобщо, развиваме се безупречно.

Вероятно президентът на БФС желае промяна в родния футбол. Дали обаче има капацитета? Дали целият екип на Иванов наистина иска да се прекъснат някои съмнителни практики у нас? Фактът, че в Бояна направиха само козметични промени през 2025 година, говори достатъчно.

