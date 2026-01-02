САЩ предупреди гражданите си да не стъпват в Русия, Украйна очаква терористична атака там и да бъде обвинена за нея

Не отивайте в Русия в никакъв случай. Ако сте там, напуснете незабавно - такова предупреждение отправи Държавният департамент на САЩ. И посочи 4 причини никой американец да не стъпва на руска земя - войната в Украйна, рискът да бъдете арестувани по изфабрикувана причина, избирателното прилагане на местните закони и опасността от тероризъм.

Изрично в предупреждението е посочено, че тези, които се осмелят да ходят в Русия, трябва да са готови да бъдат арестувани и задържани за неопределен времеви срок. Има и предупреждение, че ако имате двойно гражданство - руско и американско, руските власти са спрели посещенията на служители на американски консулства при задържане на хора с двойно гражданство.

"Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или попечители", се казва още в препоръката на Държавния департамент към тези, които не слушат и все пак биха тръгнали към Русия. Изрично има и препоръка да не се ползват електронни устройства и да не се сърфира в социални мрежи, докато си в Русия.

Тероризъм в Русия

На този фон, Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава за сериозна опасност от терористична атака с много цивилни жертви в Русия, която ще бъде подготвена и извършена от руските служби на 7 януари - тогава по Юлиянския календар се отбелязва Коледа, т.е. православното Рождество. Целта може да бъде религиозен обект или друга символична забележителност в Русия или във временно окупирани украински територии. Кремъл ще ползва отломки от дронове, произведени в Англия, за да представя "доказателства", че това е украинско деяние. Целта е ясна - да провали всякакви мирни преговори, казва украинското разузнаване - Още: Украинското разузнаване: Кремъл подготвя мащабна операция с много човешки жертви

"Основата вече се полага. В новогодишната нощ Русия твърди, че украинските сили са ударили кафене и хотел в село Хорли, в окупираната Херсонска област. Не се появяваха снимки или видеоклипове в продължение на часове. По-късно се появиха размазани и съмнителни кадри. Сега Кремъл представя историята като "масово убийство на цивилни", за да оправдае отмъщение", казва украинското разузнаване. И напомня, че украинският генщаб отрече удар, а Руският следствен комитет говори за 27 убити.

