"Какво да правя - само той и аз сме": Борисов каза как Тодор Живков щял да умре в колата му

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разказа в YouTube канала на Явор Дачков за познанството си с Тодор Живков, който между 1954 и 1989 година оглавява тоталитарния режим в България, а след демократичните промени Борисов му е охрана. Той си спомни за един случай през 1991-1992 г., в който на вече сваления от власт Живков му му станало зле и той го качил в колата и го закарал в МВР болница, но там са се уплашили как така ще приемат Тодор Живков.

"Обадих на Славчо Христов, който ми е съсед в Банкя. Знам, че беше близък със семейство Костови. Питам какво да правя - ще умре в колата, само той и аз сме. Той вика: "Чакай, сега ще ти кажа". И след малко се обади, каза да го закарам в правителствена болница и да кажа на бариерата, че Елена Костова и вдигнаха бариерата и го оставих там", каза Борисов и й благодари за съдействието.

Борисов продължи разказа си и обясни, че тогава Живков му казал: "Внимавайте с Косово". Какво да внимаваме? Не минаха една-две години и какво се случи, всички знаем", посочи Борисов. В тази връзка лидерът на ГЕРБ каза, че Тодор Живков е отчитал като грешка "Възродителния процес".

Лидерът на ГЕРБ обърна внимание, че се е запознал с Живков, когато всички бивши комунисти са избягали и са учили в чужбина. "Няма кой да го закара до затвора бе?", възмути се Борисов.

"Аз съм бил пожарникар, не съм бил в Държавна сигурност. Там, където съм се родил, там живея и в момента. Не съм взел държавен апартамент", заяви Борисов.

Политиката, красотата и щастието на българите

Борисов коментира и красотата и силата в политиката както в международен, така и във вътрешен контекст и изрази мнение, че силните бива да бият по-слабите, а да ги убеждават.

"Стига с кой колко е красив. Има Брад Пит. Бил чаровен, бил еди-какво си. Това няма значение. Радев - добре дошъл. Ако можем да направим нещо добро за България, защо да не го направим", каза Борисов. Той обаче не си общува с Радев, откакто го е обидил публично.

Попитан какво му подсказва интуицията за 2026 г., той прогнозира, че хората ще се върнат постепенно, ще се изчистят от емоцията, ще видят направеното, ще оценят рисковете. "Най-големият пропуск е, че ежедневно не обяснявахме какво се случва в икономиката, какво се случва в държавата", смята лидерът на ГЕРБ.

Борисов е на мнение, че българинът се интересува портфейлът му да е по-дебел, а в магазина да има по-голяма покупателна стабилност. "Хора винаги ще има недоволни", смята още той. Водещият го попита защо българите са нещастни в последните 30 години, той разказа, че е бил в Австрия и сутринта обръщал каналите и не видял сутрешен блок, а се оказало, че там такива няма. "Как да е съзнанието на човека, когато от 7 до 9 само негативни новини", добави Борисов.