„Ако не става, ще го прецакаме на прегледа“: как Хари Реднап привлече Кану в Портсмут

Понякога съдбата просто си знае работата. Именно такъв е случаят, за който Хари Реднап разказа. Годината е 2006-та, а англичанинът е треньор на Портсмут във Висшата лига. В началото на сезон 2006/07 не е имал здрав нападател. Разгледал наличните опции на трансферния пазар и се спрял на Нванкво Кану. Тогавашният му помощник Тони Адамс му казал: „Абсурд, та той е на 48!“ Тогава Кану е бил на 30. И все пак, след неуспешно търсене на друг нападател, Кану пристига в Портсмут.

Кану вкарва 2 гола в първия си мач за Портсмут

Първият му мач за „помпи“ е за резервния отбор. Планът на Хари Реднап е бил да провери как ще се представи. Медицинският преглед на Кану бил след срещата. „Ако не става, ще го прецакаме на прегледа!“ Това казва Реднап на екипа си, за да ги убеди да пробват качествата на нигериеца. В мача Кану изиграва 60 минути, вкарва два хубави гола и преминава прегледа си успешно. Още същата седмица Портсмут играе срещу Блекбърн. Кану влиза като резерва, заменяйки Светослав Тодоров, който тогава е можел да изиграе само 60 минути. Нигериецът вкарва два гола, а „помпи“ печелят с 3:0.

Още: Висшата лига призна: имало е грешка на ВАР в мач на Арсенал

Кану печели ФА къп с Портсмут

Два дена по-късно Портсмут гостува на Мидълсбро. Нови два гола на Кану и победа с 4:0. На връщане, на летището Хари Реднап заварва нападателя да седи до мястото за багаж. Цялото му тяло е изпаднало в спазъм и не може да се движи. Слагат го в инвалидна количка и отговорникът за екипировката трябва да го закара до дома му. Две години по-късно, Кану още играе за Портсмут. Вкарва на полуфинала и на финала, за да донесе на „помпи“ ФА къп. Нигериецът слага край на футболната си кариера в Портсмут през лятото на 2012 г. Ако Тони Адамс беше прав, Кану щеше да е на 50 години когато печели ФА къп и на 54 когато се пенсионира.

Още: Мареска напусна Челси поради причини извън терена: кой ще го замести?