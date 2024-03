Лондон с идея към Шолц как "Таурус" да отидат в Украйна, той измисли ново извинение

Bloomberg цитира свои източници, според които високопоставени британски министри и длъжностни лица многократно са давали на Берлин ясно да се разбере, че Украйна има остра нужда от неговите далекобойни ракети. Лондон е предложил решения как отказващите германски власти да пратят оръжията на украинската армия, включително сделка за размяна.

Според това споразумение Великобритания ще достави на Киев повече от собствените си ракети Storm Shadow, а след това Германия ще попълни запасите на Обединеното кралство със заместващи ракети с голям обсег "Таурус".

"Германия трябва да спре да се оправдава", заявява един от британските служители, цитиран от Bloomberg.

Снимка: president.gov.ua

Тази седмица германският канцлер Олаф Шолц изключи за пореден път възможността да изпрати ракети "Таурус" на Украйна с аргумента, че това би означавало Германия да стане страна във войната с Русия.

Преди това Бундестагът гласува "против" доставката, но пък прие изпращане в Украйна на допълнителни далекобойни оръжия.

Шолц вече има и ново оправдание - че ракетите "Таурус" могат "да ударят цели в Москва при неправилно използване", предаде думите му от 29 февруари "Украинска правда".

До лятото Франция ще достави на Украйна 100 безпилотни самолета "камикадзе" Delair DT 46. Общо за нуждите на украинските въоръжени сили е направена поръчка за 2000 такива дрона, съобщи френското министерство на отбраната.

Канада пък е готова да изпрати ограничен брой военнослужещи за обучение на украинските войски на територията на Украйна, стига подобна операция да се проведе далеч от фронтовата линия в "ясна, небойна роля", заяви министърът на отбраната Бил Блеър.

Гърция се подготвя да прехвърли нова помощ за сигурността на Украйна, която може да включва противовъздушна отбрана и противовъздушни оръжия, които вече не се използват от собствените въоръжени сили на Атина.

"Доставяме на Украйна всичко, което можем, и всичко, което сме помолени да доставим, според възможностите си", каза Спирос Лампридис, който е специален представител на Гърция в Украйна.

Greece is preparing to transfer new security assistance to Ukraine, which may include air defense and anti-aircraft weapons. These are weapons that are no longer used by Greece's own armed forces.



"We are supplying Ukraine with everything we can and everything we have been asked… pic.twitter.com/nWn3tDYiJF