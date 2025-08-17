Лоша новина за руската армия: Какво е унищожено в завода за барут "Еластик"? (ВИДЕО)

Четири сгради са били унищожени при експлозията и пожара на 15 август в завода за барут "Еластик" в руската Рязанска област. Освен склада за барут, е изгорял и склад със снаряди, напълнени с тротил, установи руската опозиционна медия ASTRA. Вследствие на взрива загинаха 11 души, а други поне 130 бяха ранени. Източници на Telegram канала в руското Министерство на извънредните ситуации уточниха подробностите за последствията от експлозията и пожара на територията на предприятието в село Лесной, район Шиловски.

Това не е добре за руската армия

Според източниците експлозията в склада за барут на завода е станала на 15 август в 10:41 ч. местно време. Избухнал е пожар, който впоследствие се е разпространил в още три сгради – склад със снаряди, заредени с тротил, и сградите на втория производствен цех.

Още: Жертви и ранени след взрив в цех за барут в руския завод "Еластик" (ВИДЕО)

Цехът, наред с други неща, се е занимавал с производството на снаряди с калибър 152 мм. Снаряди с такъв калибър се използват в тежки артилерийски системи от страна на руската армия - гаубици, оръдия и др.

Каква е причината за взрива и пожара?

Точната причина за инцидента все още не е известна, като предварителната причина е нарушение на технологичния процес.

По-рано местната следствена комисия класифицира инцидента по член 217 от Наказателния кодекс на Руската федерация - „Нарушение на изискванията за индустриална безопасност за опасни производствени съоръжения“.

Още: До 117 нарасна броят на ранените след взрива в руския завод за барут