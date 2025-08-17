Срещата Тръмп-Путин:

Лоша новина за руската армия: Какво е унищожено в завода за барут "Еластик"? (ВИДЕО)

17 август 2025, 14:13 часа 305 прочитания 0 коментара
Лоша новина за руската армия: Какво е унищожено в завода за барут "Еластик"? (ВИДЕО)

Четири сгради са били унищожени при експлозията и пожара на 15 август в завода за барут "Еластик" в руската Рязанска област. Освен склада за барут, е изгорял и склад със снаряди, напълнени с тротил, установи руската опозиционна медия ASTRA. Вследствие на взрива загинаха 11 души, а други поне 130 бяха ранени. Източници на Telegram канала в руското Министерство на извънредните ситуации уточниха подробностите за последствията от експлозията и пожара на територията на предприятието в село Лесной, район Шиловски.

Това не е добре за руската армия

Според източниците експлозията в склада за барут на завода е станала на 15 август в 10:41 ч. местно време. Избухнал е пожар, който впоследствие се е разпространил в още три сгради – склад със снаряди, заредени с тротил, и сградите на втория производствен цех.

Още: Жертви и ранени след взрив в цех за барут в руския завод "Еластик" (ВИДЕО)

Цехът, наред с други неща, се е занимавал с производството на снаряди с калибър 152 мм. Снаряди с такъв калибър се използват в тежки артилерийски системи от страна на руската армия - гаубици, оръдия и др.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Каква е причината за взрива и пожара?

Точната причина за инцидента все още не е известна, като предварителната причина е нарушение на технологичния процес.

По-рано местната следствена комисия класифицира инцидента по член 217 от Наказателния кодекс на Руската федерация - „Нарушение на изискванията за индустриална безопасност за опасни производствени съоръжения“.

Още: До 117 нарасна броят на ранените след взрива в руския завод за барут

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия снаряди барут взрив пожар Русия Рязан оръжие Русия
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес