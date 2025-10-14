Рюте: Ако Русия е достатъчно глупава, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война

Ако Русия е достатъчно глупава, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война между Русия и Алианса. Това предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Парламентарната асамблея на Алианса в Любляна, според La Repubblica. „Надяваме се това никога да не се случи. Но ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това ще бъде открита война между Русия и НАТО“, каза Рюте, цитиран от БГНЕС.

Според него, потенциална война между Руската федерация и НАТО „ще бъде различна от войната между Русия и Украйна по много причини, които не мога да обясня подробно сега, защото не искаме да им даваме информационно предимство, но тази война ще бъде различна“, отбеляза той.

