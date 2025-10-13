Войната в Украйна:

Тръмп нахвали Уиткоф, защото говорил с Путин 5 часа. Шефът на германското разузнаване очаква война с Русия всеки момент (ВИДЕО)

13 октомври 2025, 18:43 часа 182 прочитания 0 коментара
Тръмп нахвали Уиткоф, защото говорил с Путин 5 часа. Шефът на германското разузнаване очаква война с Русия всеки момент (ВИДЕО)

Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който пое централна роля в разговорите с Русия за мир с Украйна, нямал много-много идея и не знаел почти нищо за Русия и Путин преди старта на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Това каза Тръмп в реч пред Кнесета (парламента на Израел).

Още: От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ

От думите на Тръмп излезе, че Уиткоф е бил дилетант в амплоато дипломат от кариерата, обаче бил "добър в сделките с недвижимите имоти" - Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

"Уредих му среща (специалния представител на САЩ Стив Уиткоф) с Путин – мислех, че ще продължи 15-20 минути. Стив не знаеше нищо за Русия, не знаеше почти нищо за Путин и не се интересуваше особено от политика. Той беше наистина добър в недвижимите имоти и притежаваше качествата, които търсех – и такива, които рядко се намират някъде другаде.

Затова уредих срещата с Путин и се обадих: "Свърши ли вече (Уиткоф)?". Това беше около половин час след началото.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Не, господине, той все още е вътре".

 Това беше в Москва.

"Е, как е?"

"Не знам, господине, той все още е вътре".

Обадих се час по-късно:

"Нека говоря със Стив.“ „Господине, той все още е с Путин".

Казах: "Уау, това беше дълга среща." Мина един час. Обадих се още един час по-късно – той все още беше с Путин. Три часа по-късно – все още с Путин. Четири часа по-късно – започнаха да казват, че ще си тръгва. И пет часа по-късно той най-накрая си тръгна.

Попитах: "За какво, по дяволите, бихте могли да говорите пет часа?“. И той отговори: "По малко от всичко, много интересни теми. Обсъдихме това, за което дойдохме"

"Но не можеш да говориш за това пет часа без прекъсване. Ето това е талант. Истински талант", каза Тръмп за Уиткоф.

Още: Тръмп и Уиткоф са напълно извън реалността и планът им е обречен: Няколко неудобни въпроса към тях

Същевременно Тръмп каза и, че трябва да се търси сделка с Русия: "Ако обичаш, Стив, да се фокусираме върху Русия", с уточнение, че преди това говореше как Иран бил убеден/принуден да търси мир.

Германия не вижда мир, а война

Същевременно, ръководителят на германското външно разузнаване BND Мартин Йегер предупреди, че Русия може да премине от хибридни операции към директна военна конфронтация с Европа във всеки един момент. Според него Москва вече разглежда ЕС като "страна във войната" с Украйна.

"Европа живее в крехък мир, който може да се превърне в открит конфликт във всеки един момент. Трябва да сме готови за по-нататъшна ескалация", подчерта той.

Ръководителят на BND също предупреди, че Русия тълкува сдържаността на Европа като слабост. "Нашият враг никога не почива - и ние вече сме под обстрел", каза той според беларуската опозиционна медия NEXTA.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп германско външно разузнаване война Украйна Стив Уиткоф
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес