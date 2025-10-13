Тръмп нахвали Уиткоф, защото говорил с Путин 5 часа. Шефът на германското разузнаване очаква война с Русия всеки момент (ВИДЕО)

Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, който пое централна роля в разговорите с Русия за мир с Украйна, нямал много-много идея и не знаел почти нищо за Русия и Путин преди старта на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Това каза Тръмп в реч пред Кнесета (парламента на Израел).
От думите на Тръмп излезе, че Уиткоф е бил дилетант в амплоато дипломат от кариерата, обаче бил "добър в сделките с недвижимите имоти" - Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко
"Уредих му среща (специалния представител на САЩ Стив Уиткоф) с Путин – мислех, че ще продължи 15-20 минути. Стив не знаеше нищо за Русия, не знаеше почти нищо за Путин и не се интересуваше особено от политика. Той беше наистина добър в недвижимите имоти и притежаваше качествата, които търсех – и такива, които рядко се намират някъде другаде.
Затова уредих срещата с Путин и се обадих: "Свърши ли вече (Уиткоф)?". Това беше около половин час след началото.
"Не, господине, той все още е вътре".
Това беше в Москва.
"Е, как е?"
"Не знам, господине, той все още е вътре".
Обадих се час по-късно:
"Нека говоря със Стив.“ „Господине, той все още е с Путин".
Казах: "Уау, това беше дълга среща." Мина един час. Обадих се още един час по-късно – той все още беше с Путин. Три часа по-късно – все още с Путин. Четири часа по-късно – започнаха да казват, че ще си тръгва. И пет часа по-късно той най-накрая си тръгна.
Попитах: "За какво, по дяволите, бихте могли да говорите пет часа?“. И той отговори: "По малко от всичко, много интересни теми. Обсъдихме това, за което дойдохме"
"Но не можеш да говориш за това пет часа без прекъсване. Ето това е талант. Истински талант", каза Тръмп за Уиткоф.
Същевременно Тръмп каза и, че трябва да се търси сделка с Русия: "Ако обичаш, Стив, да се фокусираме върху Русия", с уточнение, че преди това говореше как Иран бил убеден/принуден да търси мир.
Германия не вижда мир, а война
Същевременно, ръководителят на германското външно разузнаване BND Мартин Йегер предупреди, че Русия може да премине от хибридни операции към директна военна конфронтация с Европа във всеки един момент. Според него Москва вече разглежда ЕС като "страна във войната" с Украйна.
"Европа живее в крехък мир, който може да се превърне в открит конфликт във всеки един момент. Трябва да сме готови за по-нататъшна ескалация", подчерта той.
Ръководителят на BND също предупреди, че Русия тълкува сдържаността на Европа като слабост. "Нашият враг никога не почива - и ние вече сме под обстрел", каза той според беларуската опозиционна медия NEXTA.