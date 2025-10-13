Доклад: Хората стават все по-стресирани и тревожни

Тревогите, стресът и гневът са се увеличили в световен мащаб през последните 10 години според международен доклад, цитиран от ДПА. Почти четирима от всеки десет анкетирани възрастни посочват, че са изпитвали силни тревога или стрес предишния ден. Проучването "Състоянието на емоционалното здраве в света през 2025 г." е проведено от Института "Галъп" сред хора на възраст над 15 години в 144 страни и региони.

Още: От пиене на вода до силови тренировки: 7 прости съвета за поддържане на здравословни нива на кръвната захар

През 2024 г. 39 процента от възрастните по света посочват, че са имали много тревоги предишния ден, докато 37 процента съобщават за стрес. Това включва особено висок брой хора в страни, засегнати от конфликти. Въпреки че средните стойности на тревожност са намалели леко в световен мащаб през 2024 г., връщайки се до нивата отпреди пандемията, те остават с 5 процентни пункта по-високи, отколкото през 2014 година, предава БТА.

Още: Как можем по естествен път да регулираме хормонът на стреса

Физическата болка (32 процента) се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с предходната година. Тъгата (26 процента) и гневът (22 процента) не са показали промяна в сравнение с предходната година. Всички стойности за негативни чувства обаче са по-високи, отколкото преди десетилетие. В световен мащаб жените съобщават за повече тъга, тревоги и физическа болка от мъжете. Проучването ще бъде представено на Световния здравен форум в Берлин, който събира хиляди политици, икономисти, представители на бизнеса и държавни администрации с цел подобряване на всеобщото благосъстояние.

Още: Антистресови храни: Здравето на червата е свързано с мозъка и нервната система

Въпреки че глобалният ръст на неудовлетвореност през последното десетилетие е добре документиран, много лидери го пренебрегват, защото се осланят на икономически показатели, а не на емоционалното здраве, смятат авторите на доклада. Според тях този пропуск е съществен, защото негативните емоции ограничават вниманието на хората и намаляват тяхната устойчивост, и също така могат да направят обществата по-уязвими към нестабилност. Положителните чувства въпреки всичко остават широкоразпространени въпреки отчетения стрес.