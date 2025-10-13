Германия потрепери, Франция се изложи без Мбапе и Дембеле, Северна Македония сгреши, но още мечтае (РЕЗУЛТАТИ)

Германия постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Северна Ирландия в двубой от четвъртия кръг на квалификационна група А за Световното първенство по футбол през 2026 година. В Белфаст единственото попадение в срещата реализира Ник Волтемаде в 31-вата минута. Възпитаниците на Юлиан Нагелсман не блестяха, но събраха 9 точки на първото място в групата. С толкова е и вторият Словакия. Третата позиция с 6 пункта заемат момчетата на Майкъл О'Нийл.

Исландия спря Франция

В същото време Франция допусна грешна стъпка без контузените си звезди Усман Дембеле и Килиан Мбапе. "Петлите" направиха 2:2 срещу Исландия при визитата си на стадион "Лаугардалсвелюур". Виктор Палсон откри резултата в 39-ата минута. Кристофър Нкунку изравни през втората част, а малко по-късно Жан-Филип Матета осъществи пълния обрат. Кристиан Хлинсон обаче също се разписа за крайното 2:2. Исландия е трета в групата с 4 точки, а "петлите" са първи с 10 пункта.

Република Северна Македония пък завърши 1:1 у дома срещу Казахстан. Динмухамед Караман изведе гостите в 54-тата минута, но около четвърт час преди да изтече редовното време Енис Барди възстанови паритета. Западната ни съседка вече заема втората позиция с 13 точки.

В друг двубой от същата група J Белгия подчини Уелс като гост с 4:2 и се възползва от грешката на северномакедонците, за да оглави класирането. Джо Родън изведе домакините напред в резултата още в 8-ата минута, но Белгия направи обрат до средата на първата част с попадения на Кевин Де Бройне от дузпа и Тома Мюние. През второто полувреме Де Бройне се разписа още веднъж от бялата точка, а в края отборите си размениха по един гол чрез Нейтън Броудхед и Леандро Тросар.

Резултати от световните квалификации

Исландия - Франция 2:2

Северна Македония - Казахстан 1:1

Словакия - Люксембург 2:0

Словения - Швейцария 0:0

Уелс - Белгия 2:4

Украйна - Азербайджан 2:1

Швеция - Косово 0:1

