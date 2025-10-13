Войната в Украйна:

Германия потрепери, Франция се изложи без Мбапе и Дембеле, Северна Македония сгреши, но още мечтае (РЕЗУЛТАТИ)

13 октомври 2025, 23:44 часа 645 прочитания 0 коментара
Германия потрепери, Франция се изложи без Мбапе и Дембеле, Северна Македония сгреши, но още мечтае (РЕЗУЛТАТИ)

Германия постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Северна Ирландия в двубой от четвъртия кръг на квалификационна група А за Световното първенство по футбол през 2026 година. В Белфаст единственото попадение в срещата реализира Ник Волтемаде в 31-вата минута. Възпитаниците на Юлиан Нагелсман не блестяха, но събраха 9 точки на първото място в групата. С толкова е и вторият Словакия. Третата позиция с 6 пункта заемат момчетата на Майкъл О'Нийл.

Исландия спря Франция

В същото време Франция допусна грешна стъпка без контузените си звезди Усман Дембеле и Килиан Мбапе. "Петлите" направиха 2:2 срещу Исландия при визитата си на стадион "Лаугардалсвелюур". Виктор Палсон откри резултата в 39-ата минута. Кристофър Нкунку изравни през втората част, а малко по-късно Жан-Филип Матета осъществи пълния обрат. Кристиан Хлинсон обаче също се разписа за крайното 2:2. Исландия е трета в групата с 4 точки, а "петлите" са първи с 10 пункта.

ОЩЕ: Съседка на България взе скалпа на №1 в групата си в 95-ата минута и мечтае за Световното в САЩ (РЕЗУЛТАТИ)

Република Северна Македония пък завърши 1:1 у дома срещу Казахстан. Динмухамед Караман изведе гостите в 54-тата минута, но около четвърт час преди да изтече редовното време Енис Барди възстанови паритета. Западната ни съседка вече заема втората позиция с 13 точки.

В друг двубой от същата група J Белгия подчини Уелс като гост с 4:2 и се възползва от грешката на северномакедонците, за да оглави класирането. Джо Родън изведе домакините напред в резултата още в 8-ата минута, но Белгия направи обрат до средата на първата част с попадения на Кевин Де Бройне от дузпа и Тома Мюние. През второто полувреме Де Бройне се разписа още веднъж от бялата точка, а в края отборите си размениха по един гол чрез Нейтън Броудхед и Леандро Тросар.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Резултати от световните квалификации

Исландия - Франция 2:2

Северна Македония - Казахстан 1:1

Словакия - Люксембург 2:0

Словения - Швейцария 0:0

Уелс - Белгия 2:4

Украйна - Азербайджан 2:1

Швеция - Косово 0:1

ОЩЕ: Кога ще ги стигнем... Фарьорските острови? 50-хилядната страна пренаписва историята си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Германия отбор Франция отбор Световно първенство по футбол Белгия отбор Световно първенство по футбол 2026 Северна Македония отбор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес