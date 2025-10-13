Тежки наводнения удариха Испания (ВИДЕО)

Тежки наводнения удариха Каталуния, Испания след обилни дъждове. Огромни обеми вода заляха градовете Ла Рапита и Санта Барбара, унищожавайки всичко по пътя си. Метеорологичната агенция на страната обяви най-високото ниво на тревога, а каталонските власти призоваха жителите на Тарагона да останат на закрито. Засега няма съобщения за жертви или ранени.

Another day, another severe flood.



Eastern Spain. Climate change deniers will be foaming at the mouth explaining how this is a weekly event and normal or something though, I’m sure. pic.twitter.com/sU4aNpsIoH — Met4Cast 🍂 (@Met4CastUK) October 13, 2025

Продължителните поройни валежи създадоха хаос и в района на град Тарагона в Североизточна Испания. Селищата по долината на река Ебро в област Каталуния бяха залети от кални реки. Има наводнени приземни етажи, значителни са щетите по сгради и пътната инфраструктура. Отнесени са автомобили, а спасителните служби са реагирали на над 400 сигнала за хора в беда – голяма част от тях се оказали заклещени от стихията в колите си.

Severe flooding hits Catalonia, Spain after heavy rains — BBC



People were trapped in their cars as torrents of water swept through the towns of La Ràpita and Santa Bàrbara, destroying everything in their path.



The country’s meteorological agency has declared the highest level… pic.twitter.com/yL6quXD7sJ — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората. В град Ла Рапита нивото на водата е достигнало един метър. Районът по делтата на река Ебро е изключително уязвим към наводнения заради своята топография. Деретата са с голям водосбор, стръмни брегове и широка разливна площ.

Прогнозата за следващите дни

Бурите тип DANA или "студена капка" са предизвикателство за Пиринеите всяка есен. Мощните циклони се „зареждат” от топлите води на Средиземно море и често причиняват интензивни извалявания, измерващи се в стотици литри на квадратен метър. Същият тип буря порази района на Валенсия през 2024 г. Тогава метеоролозите съобщиха за паднали около 500 литра на квадратен метър дъжд. При бедствието загинаха над 200 души и бяха нанесени колосални щети.

Moment roads become rivers as #floodwaters sweep away cars in #Spain - trapping the masses as ALL trains to and from country's biggest cities are cancelled pic.twitter.com/oPXZiOxtbi — Hans Solo (@thandojo) October 13, 2025

Прогнозата е валежите от настоящия циклон да продължат по испанското крайбрежие и в понеделник. След това - във вторник и сряда, бурята ще се придвижва към Италия, обхващайки най-вече южните континентални райони и островите. Миналата година при подобно наводнение реките в района на Валенсия и няколко други региони излязоха от коритата си. Тогава загинаха повече от 200 души.