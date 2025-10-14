Войната в Украйна:

Колко души чакат за трансплантация у нас?

14 октомври 2025, 01:20 часа 411 прочитания 0 коментара
Колко души чакат за трансплантация у нас?

875 души у нас чакат за трансплантация. Най-много са хората, които имат нужда от бъбрек. Донорските ситуации от началото на тази година обаче са едва 9. А шанс за по-добър живот са получили 18 души. През 2024-та година донорите са били 16, а трансплантациите 32.

Сергей Белалов търси лекарска помощ заради чернодробни проблеми през 2021 г. Чака за трансплантация около 2 години. "На 30 ноември доктор Конакчиева ми се обади и ми каза, че има донорска ситуация. Аз бях на работа и не очаквах нищо и казвам: "Аз съм на работа и не мога да стигна до вас". После се обадих на жена ми и й казах, че ми се обаждат и я попитах какво да правим. Вика - какво? Казваш - да", разказа Сергей Белалов пред БНТ.

Сергей не пропуска шанса да се върне към пълноценен живот. "Аз съм благодарен за благородното решение на моя донор. Само знам, че той е бил на 51 години. И аз съм сега на 51 и имам друг живот", заяви Сергей Белалов.

Шанс за по-добър живот у нас чакат около 880 души. Реализираните донорски ситуации са малко. "В България 100 000 на година губят своя живот. От тях от 1 до 3 процента са потенциални донори. Приемаме 2%, това са 2 хиляди души. Приемаме, че 14-21% са подходящи за донори. Приемаме, че са 14% - това са 280. Ние изпускаме тези донори по ред причини", коментира доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването, цитиран от БНТ.

Министърът не отговори конкретно какви мерки за подобряване на донорството е предприел. "Няма една причина, която като с вълшебна пръчка да реши проблема с донорството. Да, от нас зависи много", каза доц. Кирилов.

Трансплантации на органи у нас извършват няколко държавни болници в София. ВМА е център за проследяване на всички пациенти с присаден черен дроб. "Болницата има добра печалба и можем да инвестираме в тази насока", коментира ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА.

А Сергей, който е с присаден черен дроб, дебютира на Световните игри за трансплантирани в Германия през тази година. Бяга с кауза и на много маратони у нас. "Моята кауза е да има повече трансплантации в България. Да видят хората, че след страшната диагноза има живот", заяви Сергей Белалов. На "Дървото на живота" във ВМА бяха поставени листенца с имената на четирима души, които през тази година дадоха шанс за живот на четирима чакащи чернодробна трансплантация.

Елин Димитров
