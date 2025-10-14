Войната в Украйна:

Край на военния преврат в Мадагаскар, президентът напусна страната (ВИДЕО)

14 октомври 2025, 02:00 часа 259 прочитания 0 коментара
Военният преврат в Мадагаскар приключи. Президентът Андри Раджоелина избяга от страната, след като армията зае страната на масовите протести. Според Ройтерс, той е напуснал на борда на френски военен самолет, след като елитното звено CAPSAT и части от жандармерията се присъединиха към демонстрантите.

Ден по-рано Раджоелина отлетя с хеликоптер до остров Сент Мари на източния бряг на Мадагаскар, след което се качи на самолет до френския остров Реюнион в Индийския океан, откъдето той и семейството му според съобщенията са отлетели за Мавриций или ОАЕ. Радио RFI, позовавайки се на информирани източници, съобщи, че евакуацията на президента е била разрешена от френския лидер Еманюел Макрон, за да се осигури мирен преход.

Протестите започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и електричество, но бързо прераснаха във въстание срещу корупцията и бедността. Раджоелина, който дойде на власт след преврата през 2009 г., бързо загуби подкрепата на силите за сигурност през последните седмици. Вероятният временен лидер на Мадагаскар ще бъде генерал-майор Демосфен Пиколас, командир на елитното звено CAPSAT.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
