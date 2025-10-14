Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 00:40 часа 311 прочитания 0 коментара
Русия атакува Харков, има пострадали (ВИДЕО)

Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков. Това съобщи кметът Игор Терехов в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс и УНИАН. По думите му, Русия е атакувала медицински обекти в града. Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
